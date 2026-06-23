株式会社エフ・コード、「KaiU」に新トリガー機能を追加ユーザーの検討プロセスを捉えた自然なWeb接客を実現

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）は、Web接客ツール「KaiU」において、新たに2種類のトリガー機能を追加したことをお知らせいたします。

今回追加した「要素を指定秒数表示した後の上スクロール」「セッション開始ページの再閲覧」は、ユーザーのサイト内での閲覧状況や回遊行動といった検討プロセスを捉え、より適切なタイミングでのコミュニケーションを実現する機能です。

■開発背景

近年、Webサイト運営においては、ユーザー体験を損なわずに適切なタイミングで情報提供を行うことが求められています。

一方で、2026年6月15日よりGoogleはユーザーのブラウザ操作を妨げる「戻るボタンのハイジャック」行為をスパムポリシーで禁止しており、サイト運営者にはユーザー行動を尊重したコミュニケーション設計が求められています。

このような背景を受け、KaiUではユーザーの閲覧行動や回遊状況をもとに、自然な形で訴求機会を創出できる新たなトリガー機能を開発しました。

■新機能概要

■本機能の特長

・ユーザーの検討プロセスを捉えた訴求が可能

・ユーザー体験を損なわない自然なコミュニケーションを実現

・商品詳細ページ、サービスページ、求人ページ、LPなど幅広いサイトで活用可能

・Googleスパムポリシーにおける「戻るボタンのハイジャック」に該当しない設計

■今後について

当社は今後もKaiUを通じて、ユーザー体験を重視したWeb接客とコンバージョン改善を支援し、企業のマーケティング成果向上に貢献してまいります。

■KaiUについて

KaiUは、ユーザーの行動や属性に応じて最適なコミュニケーションを実現するWeb接客ツールです。ポップアップ表示やフォーム誘導、ABテストなどを通じて、Webサイトのコンバージョン率向上を支援しています。

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ19社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：63,491千円（2026年3月末)

社員数：約900名（2025年12月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）