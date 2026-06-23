バンダイナムコエクスペリエンス、ゲームセンター「ナムコ」のフランチャイズ事業を開始　ゲームセンター事業の新たな出店モデルを導入

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス(本社：東京都港区／社長：川崎寛)はゲームセンター「ナムコ」におけるフランチャイズ事業を開始します。

オリジナル景品や店舗プロモーション、接客マニュアルなど、全国に約200店舗展開するナムコ直営店の運営ノウハウを加盟店に提供し、加盟店による「ナムコ」屋号でのゲームセンター運営を推進。2024年11月にオープンしたトライアル店舗を経て、2026年8月にオープンを予定している兵庫県の店舗から本格的に展開します。今後、2030年までに100店舗のフランチャイズ出店を目指し、事業収益の新たな柱を構築します。

アニメをはじめとしたIP人気の高まりを背景に、「ナムコ」がオリジナルで展開するキャラクター景品への需要は年々増加しています。こうした市場環境のもと、フランチャイズモデルを導入することで、従来は人材や出店計画などの制約により直営店舗の展開が困難だった地域への出店につなげ、全国のより多くのお客さまへバンダイナムコグループの強みを生かしたオリジナル景品やサービスを提供します。

この取り組みにより「ナムコ」ブランドのさらなる強化につなげるとともに、アミューズメント業界全体のさらなる活性化にも貢献してまいります。

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(C)Bandai Namco Experience Inc.