ナムコ限定景品で『いれいす』全国ツアーを応援しよう！ いれいす×ナムコキャンペーン　全国のアミューズメント施設「ナムコ」で開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、株式会社VOISINGが開催する、2.5次元アイドルグループ『いれいす』の全国ツアー公演「いれいす Summer Tour 2026 Irregular Vacation -Colorful Street-」を記念したコラボキャンペーン『いれいす×ナムコキャンペーン』を、2026年7月3日(金)から8月30日(日)まで、全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン(以下ナムクレ）」で開催します。

本キャンペーンでは、『いれいす』5周年ビジュアルを使用したナムコ限定景品がクレーンゲーム機に登場します。また、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用するごとに、「クリアイラストシート(全6種）」をランダムで１つプレゼントします。

さらに、キャンペーン対象店舗では『いれいす』の録りおろしボイスを使用した店内放送・ショートボイスが楽しめます。

※一部店舗では、店内放送・録りおろしショートボイスの取り扱いがない場合もございます。

キャンペーン詳細・実施店舗は特設サイトをご確認ください。

【キャンペーン特設サイトURL】

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/ireisu/(https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/ireisu/)

■クレーンゲーム機のプライズが登場！

クレーンゲーム機のプライズが、7月3日(金)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」に登場します。全国ツアー公演中も『いれいす』を応援できるグッズに加えて、『太鼓の達人(ゲームセンター版)』に登場する「ぷちキャラ」イラストを使用した限定景品も登場！

◆クレーンゲーム機のプライズ一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/412_1_84c8ee01b190a929934141e33a3aaf45.jpg?v=202606231151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/159118/table/412_2_2992bd847c0a35b713af142c1d7f2598.jpg?v=202606231151 ]

※「限定景品」はなくなり次第終了です。

■対象のクレーンゲーム機に500円投入でナムコ限定特典をプレゼント！

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用するごとに、ナムコ限定特典「クリアイラストシート」をランダムで1つプレゼントします。

※「クリアイラストシート」はなくなり次第終了します。

※「クリアイラストシート」の絵柄は選ぶことができません。

◆限定特典の一覧

◆配付期間：7月3日(金)～ (なくなり次第終了)

クリアイラストシート (全6種)

サイズ： 約 8 cm

5周年ビジュアルの『いれいす』と一緒に写真が撮れちゃう♪

■ナムコのお店で録りおろしボイスが楽しめる！

１.キャンペーン期間中、『いれいす』がキャンペーンを紹介する、今回のために収録した特別な店内放送を実施します。

２.キャンペーン期間中、ナムコの一部の対象クレーンゲーム機で『いれいす』景品をプレイすると、今回のために収録した特別ショートボイスがランダムで流れます。

※キャンペーン対象の一部店舗で実施します。

※ナムクレでの実施はございません。

◆「ナムコオンラインクレーン」(ナムクレ)とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/ireisu202607R

▼「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

■全国のゲームセンターにて『太鼓の達人』ともコラボ開催！

ナムコ以外のお店でも『いれいす』を応援できるイベントとして「いれいす×太鼓の達人コラボキャンペーン」を同時開催します。「恋の約束 -2025ver.-」「守護いスキっ！」の2曲がキャンペーン対象楽曲として新規収録されるほか、対象楽曲をプレイするごとにもらえるチケットを集めて描き起こしの「ぷちキャラ」が獲得できるゲーム内アイテムゲットキャンペーンと、「ぷちキャラ」を使用したオリジナルミニトートバッグが当たるグッズ応募キャンペーンを開催。

ぷちキャラ(全6種)

ゲーム内アイテムゲットキャンペーンでゲットしよう♪

オリジナルミニトートバッグ(全1種)

サイズ：高さ 約 15cm × 幅 約 26cm

グッズ応募キャンペーンに参加しよう♪

■ゲーム内アイテムゲットキャンペーンを実施！

◆ぷちキャラ獲得期間

2026年7月3日(金)10:00～8月31日(月)4:59:59

◆ぷちキャラ獲得条件

Bandai Namco Passportを使用して「恋の約束 -2025ver.-」「守護いスキっ！」のいずれかを含めてプレイ。

プレイするごとにチケットが1枚付与され、ユーザー向けサイトでチケットを3枚消費し、任意のぷちキャラ1体を獲得できます。

■抽選で当たるグッズ応募キャンペーンも実施！

◆キャンペーン期間

ポイント獲得可能期間：2026年7月3日(金)10:00～8月31日(月)4:59:59

応募可能期間 ：2026年7月3日(金)10:00～9月7日(月)4:59:59

当選者発表予定 ：2026年9月18日(金)12:00

◆応募方法

キャンペーン特設サイト内のリンクからマイページを作成し二次元コードを取得します。

取得した二次元コードをかざして「恋の約束 -2025ver.-」「守護いスキっ！」のいずれかを含めてプレイ。

プレイするごとにポイントが1ポイント付与され、2ポイントを消費してマイページから抽選に1回応募できます。

抽選で50名様にオリジナルミニトートバッグをプレゼントします。

※キャンペーン詳細は特設サイトをご確認ください。

【キャンペーン特設サイトURL】

https://taiko.namco-ch.net/taiko/special/ireisu/

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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