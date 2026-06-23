JQA無料WEBセミナー「AI・ヒューマノイドは未来を拓くか」開催のお知らせ

一般財団法人日本品質保証機構

一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2026年7月29日（水）に、国立研究開発法人産業技術総合研究所 名誉リサーチャーの比留川 博久氏をお迎えし、無料WEBセミナー「AI・ヒューマノイドは未来を拓くか」を開催いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.jqa.jp/service_list/fs/topics/topics_fs_103.html

セミナーのポイント：ヒューマノイド研究の第一人者が最新動向と展望を解説

近年、ロボット基盤モデルの登場やシミュレーション技術の高度化、ハードウェアの進化を背景に、大きな注目を集めているヒューマノイド。人間の作業を代替・支援する手段として、労働力不足や現場の生産性向上が期待される一方で、安全性の確保やコスト、実運用に向けた技術的課題も残されています。

本セミナーでは、ヒューマノイド研究の第一人者である比留川氏に最新の技術動向や今後の展望について、分かりやすく解説いただきます。AIとロボットの融合がもたらす将来像について理解を深めていただける内容です。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/449_1_f0a700bd86ffde074afef7b7e45d46f0.jpg?v=202606231151 ]

登壇者プロフィール

国立研究開発法人産業技術総合研究所 名誉リサーチャー九州工業大学特命教授比留川 博久 氏

1987年、通商産業省工業技術院電子技術総合研究所に入所。

ロボットの作業プランニング、ヒューマノイドロボット、生活支援ロボットの研究に従事し、産業技術総合研究所においてヒューマノイド研究グループ長、知能システム研究部門長、ロボットイノベーション研究センター長を歴任。2019年～現在 九州工業大学特命教授。

神戸大学大学院自然科学研究科博士課程修了、学術博士。

【主な受賞】

2008年 文部科学大臣科学技術賞（研究部門）

2015年 内閣総理大臣賞、第13回産学官連携功労者表彰

【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】

1957 年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JIS マーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。

※JQA 調べ／2026年3 月末時点。