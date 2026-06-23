北九州市の人材不足を副業で解決。みらいワークスが「マッチング支援事業」を3年連続受託

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本 祥治、以下「当社」）は、3年連続で福岡県北九州市（市長 武内 和久）の「副業・兼業マッチング支援事業」（以下「本事業」）を受託したことをお知らせいたします。

本年度は、当社、北九州市、および市内企業と強いつながりを持つ株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 井野 誠司）、新たにRelations株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役 中川 幸治）と連携し、市内企業における副業・兼業プロフェッショナル人材の活用と就業者の副業解禁を促進し、地域の人手不足解消を目指します。

■提携の背景：北九州市が直面する人口減少と多様な人材活用の必要性

人口減少は全国多くの地域で共通の課題となっていますが、九州初の政令指定都市・北九州市でさえもその波は例外ではなく、2026年5月には市発足以来初となる人口90万人を割り込み、人材の確保が重要な課題の一つになっています。この課題に対応するためには、デジタル化推進などの省力・省人化を進めるだけでなく、多様な人材を活用することが必要と考えています。（*1）

当社はこれまで、北九州市における副業・兼業人材の活用促進に向け、各年度のフェーズに合わせた支援を行ってまいりました。本事業を当社が初めて受託した令和6年度（2024年度）は、当社が運営する副業マッチングサービス『Skill Shift』を活用して市内企業と都市部プロ人材のマッチング基盤を構築いたしました。同年10月には、北九州市とリスキリングに関する包括連携協定を締結し、市内企業の人的資本経営と従業員のリスキリングや副業を推進するプロジェクトを展開、令和7年度（2025年度）の受託へとつながりました。これらの継続的な取り組みにより、令和7年度のマッチング実績は30件を超えるなど、市内企業の間で外部人材を活用する動きが広がっています。（*2）

3年目となる本年度（2026年度）は、これまでの連携と実績を踏まえ、再び「マッチング支援」へと深化・集約いたします。本事業では、以前から連携している地域金融機関系のNCBリサーチ＆コンサルティング社に加え、かねてより『Skill Shift』のパートナーであるRelations社を新たに迎え、市内企業へのアプローチを強化するとともに、マッチングの加速を図ってまいります。

■課題解決へのアプローチ：『Skill Shift』の活用と、新たにRelations株式会社が参画

本事業では、当社が運営する20,000名以上の副業・兼業プロ人材が登録する副業マッチングサービス『Skill Shift』（https://www.skill-shift.com/）を活用し、市内企業や就業者の副業・兼業の解禁と促進を促すとともに、市内企業と副業・兼業プロ人材とのマッチングを推進します。

今後、当社と北九州市、NCBリサーチ＆コンサルティング社、Relations社と連携し、市内企業における副業・兼業プロフェッショナル人材の活用および就業者の副業解禁の促進と、地域の人手不足解消を目指してまいります。

▼本事業の業務内容

本事業では、市内企業が外部のプロ人材をスムーズに受け入れ、また市内の就業者が安心して副業に挑戦できるよう、以下の支援を行います。

・市内企業向け副業・兼業促進プログラムの企画・実施

・副業・兼業解禁の具体化に向けた個別コンサルティング

・求職者及び就業者向け副業・兼業促進プログラムの企画・実施

・市内企業と副業・兼業人材のマッチング支援

■セミナー情報

本年度事業の第一弾として、北九州市内企業を対象にセミナーを実施します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/506_1_d5cd4f3b9f2b689c232b117093766440.jpg?v=202606231151 ]

*1 北九州市 人材不足の現状と課題について

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/001153134.pdf

*2 関連プレスリリース

福岡県北九州市の「副業・兼業マッチング支援事業」を受託

https://mirai-works.co.jp/news/news11804/

福岡県北九州市と市内企業内人材のリスキリングに関する包括連携協定を締結

https://mirai-works.co.jp/news/news12171/

≪福岡県北九州市について≫

北九州市は、本州との接点に位置し、充実した都市機能と豊かな自然環境が調和した独自の魅力を有する都市です。空港や港湾をはじめとする国際的なインフラを備え、近年では「働きやすく、住みやすい街」としてのポテンシャルを生かした多様なワークスタイルの推進や、地域企業の成長支援に向けた外部人材の積極的な受け入れに力を入れています。

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：94,910千円（2026年3月31日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル97,500名、クライアント9,400社（2026年5月31日時点）

コンサルティング事業

実践型リスキリング事業

オープンイノベーション事業

地方創生事業

サステナビリティ経営支援事業

https://mirai-works.co.jp/service/

子会社 ：Greenroom株式会社

https://greenroom.eco/