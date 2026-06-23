夏期講習費、高校生の4人に1人が10万円超。中高生保護者249人の費用実態調査

株式会社インタースペース

パフォーマンスマーケティング事業・メディア事業の株式会社インタースペース（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）のグループ会社である株式会社ユナイトプロジェクト（所在地：東京都新宿区、代表取締役：古岡秀士）が運営する学習塾検索サイト 「塾シル」は、中学生・高校生の保護者249人を対象に、「塾の費用・通塾実態」に関するアンケート調査を実施しました。今回はそのデータのうち、夏期講習費の実態を中心にお伝えします。

【調査サマリー】- 春期・夏期・冬期の3シーズンすべてで、有料受講率が半数以上（56～62%）- 夏期講習の有料受講率は58.2%（通塾1年以上の家庭、n=110）- 高校生受講者の26.1%が夏期講習費10万円以上と回答- 中学生の最多費用帯は5～8万円未満（19.0%）、高校生は10万円以上（26.1%）【調査概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/570_1_6e8f0584f6f93558c560bf322d5a934e.jpg?v=202606231151 ]

【調査結果の引用時のお願い】

※本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、出典元の表記および塾シルサイトへのリンクの掲載をお願いします。

塾シル：https://jukushiru.com/

例：「塾シルの調査によると」「塾シル調べ」など

3シーズンの受講率、すべて半数以上が有料受講

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/570_2_bdcacd9c60c32e63ac68960c6a0ba2e0.jpg?v=202606231151 ]

※今回の受講率集計は、通塾1年以上の110家庭を対象としています。通塾期間が1年未満の場合、講習を受けるタイミングを経験していない可能性があるため除外しています。

3シーズンすべてで半数以上が有料受講しており、月謝に加えて季節講習費が家計にのしかかるケースが多数派という結果になりました。通塾している家庭では、季節ごとの講習費も年間の費用計画に織り込んでおく必要があるといえます。

なお、この110家庭の中には「月額料金に含まれている」「無料講習」など、費用が別枠の参加者が一定数含まれます。

夏期講習費、高校生の4人に1人が10万円超

夏期講習を受講した109家庭（中学生63件・高校生46件）の費用分布を見ると、中学生と高校生で傾向が大きく異なりました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/13544/table/570_3_06e9e923176c05bf721b2f7a6b6326d4.jpg?v=202606231151 ]

中学生の最多費用帯は5～8万円未満（19.0%）である一方、高校生の最多費用帯は10万円以上（26.1%）でした。受験を意識した高校生ほど講習のコマ数が増え、費用が高額になる傾向があります。

【塾シルについて】

「あなたにピッタリな塾、しる、さがす、みつかる。」

塾シルは、あらゆる条件や目的にあわせた全国の学習塾が探せる学習塾検索サイトです。初めて塾を探す方も、新たな塾を探す方にも失敗しない塾選びをお手伝いします。

URL：https://jukushiru.com/

詳しい調査結果はこちら：https://jukushiru.com/article/post-37464/

X（旧Twitter）：https://x.com/jukushiru

■株式会社ユナイトプロジェクト

社名 株式会社ユナイトプロジェクト （https://unite-project.co.jp/ ）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 古岡 秀士

資本金 90,000,000円

事業内容 学習塾のポータルサイト『塾シル』（https://jukushiru.com/ ）の運営

■会社概要

社名 株式会社インタースペース （https://www.interspace.ne.jp/ ）

所在地 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル8階

代表者 河端 伸一郎

設立 1999年11月8日

資本金 984,653,800円

事業内容 パフォーマンスマーケティング事業、メディア事業

【サービスに関するお申込み・お問い合わせ先】

株式会社ユナイトプロジェクト

E-mail：：info@unite-project.co.jp

TEL：03-5339-8727

資料請求はこちら： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz6_4nTfUA7RrQEaH-U_7-s4AhI1EvouEXjZ-agFxOkZcM0Q/viewform

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社インタースペース コーポレート統括室 広報担当 三ツ村

E-mail：contact@interspace.inc TEL：03-5339-8680 FAX：03-5909-4578