子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』の貝印ゲーム「おうちの刃ものたいけん」が総プレイ回数300万回を突破

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：遠藤 浩彰）は、株式会社キッズスターが提供する子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』内で、2025年5月8日（木）より公開している貝印のゲーム「おうちの刃ものたいけん」が、2026年4月時点で総プレイ回数300万回を突破したことをお知らせいたします。

身だしなみと料理をテーマに、家庭で使う刃ものの役割を体験

「おうちの刃ものたいけん」は、カミソリや眉剃り、ツメキリの正しい使い方を楽しく学べる「みだしなみを ととのえよう」と、包丁やピーラーでサラダづくりを体験する「やさいを たくさんきろう」の2つのゲームで構成されています。

家庭で使う刃ものの役割や正しい使い方を、子どもたちが直感的に楽しめる操作で体験できる内容です。

「みだしなみを ととのえよう」では、眉、ひげ、爪などの身だしなみを整える道具をおうちの中から探し、見つけた貝印製品を使って、切ったり、剃ったりする体験ができます。

「やさいを たくさんきろう」では、包丁やピーラーを使ってキャベツ、パプリカ、にんじんなどの野菜を切り、サラダづくりに挑戦します。爽快な音や達成感のある演出を通じて、子どもたちが料理やお手伝いに関心を持つきっかけにもつなげています。

「おうちの刃ものたいけん」プレー動画（YouTube『ごっこランドチャンネル』）：

https://youtu.be/AOZY7D_pfbg(https://youtu.be/AOZY7D_pfbg)

暮らしの中の道具を、安全に楽しく学ぶきっかけに

貝印は、「切れ味とやさしさ」をミッションに掲げ、安全で高品質な刃ものを通じて暮らしに貢献することを目指しています。刃ものは料理や身だしなみなど日々の生活に欠かせない道具である一方、子どもにとっては、正しい扱い方や安全への意識を学ぶ機会が大切です。

本ゲームでは、子どもたちが好きな“ごっこ遊び”の体験を通じて、家庭にある刃ものを身近な生活道具として知り、使い方への理解を深められる内容を目指しました。公開以降、「みだしなみを ととのえよう」と「やさいを たくさんきろう」の2つのゲームを通じて、多くの子どもたちにプレイいただき、2026年4月時点で総プレイ回数300万回を突破しました。

子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』について

『ごっこランド』は、実在する企業のお仕事の“ごっこ遊び”をしながら社会のしくみを学べる、子ども向けの社会体験アプリです。 親しみやすい２００種類以上のお仕事体験コンテンツを、子どもの目線で自社開発、配信しています。いつでも、どこにいても、無料で楽しめる“ごっこ遊び”は年間で2億回以上プレイされ、アプリの累計ダウンロード数は、850万件を突破しています。 さらに2024年7月より 『ごっこランド』の世界観をリアルに再現したスペシャルイベント「ごっこランドEXPO」を全国の大型商業施設等で開催しています。



・アプリ名：子ども向け社会体験アプリ『ごっこランド』

・累計ダウンロード数：850万ダウンロード

・ランキング：AppStore、Google Playの子ども向け人気無料アプリランキング1位獲得

・受賞歴：「第13回キッズデザイン賞」「BabyTech Award Japan 2019」

「日本子育て支援対象2022」「令和5年度 こどもスマイルムーブメント大賞 優秀賞」

・ダウンロードページ：https://kidsstar.link/jp/gokkoland

・紹介動画URL： https://youtu.be/OfRKpXEi20I(https://youtu.be/OfRKpXEi20I)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼CEO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410 (フリーアクセス・ひかりワイド)

https://www.kai-group.com

本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先

株式会社アンティル 貝印PRチーム ：都筑、橋本

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