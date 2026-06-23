ITエンジニア向け「レバテックIT転職フェア」第2回を7月26日（日）に開催決定

レバレジーズ株式会社

「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げるレバテック株式会社( https://levtech.jp/ )は、2026年7月26日（日）に、ITエンジニア向け転職イベント「レバテックIT転職フェア」の第2回を東京国際フォーラムにて開催いたします。

■ 開催背景

IT人材不足が深刻化する中、採用競争はますます激化しています。IT人材の求人倍率は10倍超の水準が続き、求人数は前年同期比154％、転職希望者数も前年同月比132％※と右肩上がりで増加しています。さらに、生成AIの急速な普及によって企業が求めるスキル要件やエンジニアのキャリア観が急激に変化しており、その結果、企業・人材双方にとって採用・転職活動の難易度は高まっています。

こうした状況を受け、この度企業とエンジニアが直接出会い、対話できる場として「レバテックIT転職フェア」を開催する運びとなりました。本フェアを通じて、採用におけるミスマッチを防ぎ、参加者が新たなキャリアに気づくきっかけとなることを目指しています。

（※2026年5月時点レバテック社内調べ）

■「レバテックIT転職フェア」について

◇ 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10591/table/954_1_e2cebff1186a7f683d7b3dd8b2c0ee3c.jpg?v=202606231151 ]

◇お申込み

※以下より、転職フェアへの参加申し込みが可能です。

https://lp.levtech-direct.jp/lp/112/05/02?via=c_zkk_prr_fair260726_

◇ スペシャルゲストによる講演会も開催予定！

株式会社サードスコープ 取締役 COO 伊東 和成

生成AI系インフルエンサーでフォロワー数は11万人

国会で自民党大臣と「生成AIの社会実装」についてディスカッション

エンジニア技術発信サービス「Qiita」にて年間1位を獲得（2023年, 2024年）

著書: AI 1行プロンプト100（商業出版）

＜講演タイトル＞

生成AI時代のキャリア戦略

＜講演概要＞

生成AIが業務の前提となる時代、私たちはどう働くべきか。本講演では、AIに代替されない「人間独自のスキル」を見極め、AIを使いこなす側へ回るための実践的なキャリア戦略を語る。

AtCoder株式会社 代表取締役社長 高橋 直大

1988年生まれ。筑波大学附属駒場中学校・高等学校、慶應義塾大学環境情報学部を経て、慶應義塾大学政策・メディア研究科修士課程修了。大学院在籍中にMicrosoft主催のプログラミングコンテスト『ImagineCup 2008』に出場し、アルゴリズム部門で世界3位に入賞した経験を持つ。Google主催のGoogle Hash Code2022でも世界1位に。2012年、競技プログラミングコンテストを主催するAtCoder社を創業。

＜講演タイトル＞

生成AI時代を生き抜くエンジニアの条件

＜講演概要＞

生成AIが台頭し、ITエンジニアに求められる能力は日々変化している。コード生成だけであればAIに代替されてしまうこの時代において、生身のITエンジニアがどのように生き残るのか。本講演では採用・開発・研究全てに関わる立場から語る。

〈運営よりメッセージ〉

近年、オンライン採用やAIの普及により、転職活動はこれまで以上に効率的に進められる時代となりました。

しかし一方で、オンライン上のやり取りだけでは伝わりにくい雰囲気や人柄、価値観といった要素は、企業とエンジニア双方が納得できるマッチングを実現する上で欠かせない重要な情報です。また、効率性を重視するあまり、知らず知らずのうちに自身の選択肢を狭めてしまっているエンジニアの方も少なくありません。

オンラインでの転職が当たり前となった今だからこそ、直接会い、互いの価値観や相性を確かめ合えるリアルな場の重要性は一層高まっています。本フェアでは、通常の選考プロセスだけでは見えてこない企業の魅力に触れることで、1人でも多くのエンジニアが「自身のキャリアの新たな可能性」に気づくきっかけを提供したいと考えています。長年培ってきたネットワークを活かし、企業とエンジニアに最適な出会いを提供することで、採用の質やキャリアの満足度向上に寄与できれば幸いです。

レバテックキャリアは今後も、「すべてのエンジニアの人生を前に進める」というミッションのもと、企業と人材の双方に価値ある出会いを創出し、IT業界全体の発展に貢献してまいります。

レバテック株式会社

レバテック株式会社は、「日本を、IT先進国に。」というビジョンを掲げ、IT人材の仕事探し・採用支援を行うHR事業に加え、企業のDX推進・内製化支援を行う事業を多角的に展開。

企業と個人の両面から課題解決を行い、日本の経済成長を牽引することを目指しています。

▽「レバテックフリーランス」フリーランスエンジニア専門エージェント

https://freelance.levtech.jp/(https://freelance.levtech.jp/)

▽「レバテッククリエイター」フリーランスクリエイター専門エージェント

https://creator.levtech.jp/(https://creator.levtech.jp/)

▽「レバテックダイレクト」ITエンジニア・クリエイター専門求人サイト

https://levtech-direct.jp/(https://levtech-direct.jp/)

▽「レバテックキャリア」エンジニア/クリエイター専門の転職支援

https://career.levtech.jp/(https://career.levtech.jp/)

▽「レバテックルーキー」エンジニアに特化した新卒向け就職支援エージェント

https://rookie.levtech.jp/(https://rookie.levtech.jp/)

レバレジーズ株式会社（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/) ）

本店所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア24階 /25階

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&A・不動産の領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し2025年度は年商1762億円を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。*会計基準変更後