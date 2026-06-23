90年代カルチャーを象徴するBuffalo 66 と 10Cultureのコラボレーションアイテムが6月22日より予約受付を開始！メインビジュアル・劇中シーン・原題を落とし込んだアイテムを制作

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区／代表取締役社長:佐々木進)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)」は、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture(テンカルチャー)」と1999年に公開された「Vincent Gallo（ヴィンセント・ギャロ）」が監督/脚本/主演を務めた映画「Buffalo 66」とのコラボレーション企画として、Buffalo 66 × 10Cultureの新作アイテムを発売します。

本アイテムは、2026年6月22日（月）よりジュンの公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約受付を開始、2026年7月15日（水）より、「ADAM ET ROPE'」HOMME取り扱い店舗、「J'aDoRe JUN ONLINE」、 ADAM ET ROPE' 10Culture POP UP STORE at SHIBUYA PARCOにて発売します。

※ADAM ET ROPE' 10Culture POP UP STORE at SHIBUYA PARCOについての情報は、追って解禁となります。

初のコラボレーションとなる本企画では、Tシャツ、オープンカラーシャツ、バッグの3アイテムを制作しました。

Tシャツは、本作品を彩るキャストのヴィンセント・ギャロ、クリスティーナ・リッチのメインビジュアルおよび、劇中シーンをデザインに落とし込んだ全6柄を、ブラックとホワイトの2カラーで展開します。

オープンカラーシャツは、劇中の印象的なシーンを集めた総柄のデザインをモノクロカラーで採用しました。

バッグは、同作を代表する証明写真のカットをフロントとバックに大胆に使用したジャガード織のトート型で制作しました。

特設ページはこちら(https://www.junonline.jp/special/26ss_10culture_buffalo66/)

Buffalo 66 × 10Culture for ADAM ET ROPE'

Buffalo 66 T SHIRT

PRICE：8,800(in tax)

SIZE：M / L / XL

COLOR：BLACK / WHITE

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GMM76170)

Buffalo 66 × 10Culture for ADAM ET ROPE'

Buffalo 66 SHORT SLEEVE SHIRTS

PRICE：19,800(in tax)

SIZE：M / L / XL

COLOR：BLACK / WHITE

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/shirt-blouse/GMG76000)

Buffalo 66 × 10Culture for ADAM ET ROPE'

Buffalo 66 TOTE BAG

PRICE：15,400

SIZE：F

COLOR：BEIGE

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/bag/tote-bag/GMX76010)

【Buffalo 66 / バッファロー 66 について】

俳優・ミュージシャン・画家など多彩な活動で知られるヴィンセント・ギャロが初監督・脚本・音楽・主演を務めたオフビートなラブストーリー。1991年・第25回スーパーボウルの勝敗をプロットに盛り込みながら、ダメ男だがなぜか憎めない主人公の人生模様と、彼の全てを優しく受け止めようとする少女を描く。5年の刑期を終えて出所したビリーは、故郷の街バッファローへ帰ることに。事情を知らない両親に電話して「婚約者を連れて行く」と嘘をついてしまった彼は、見ず知らずの少女レイラを拉致して恋人のふりをするよう強要。レイラはビリーと一緒に過ごすうちに彼の孤独な素顔を知り、次第に好意を抱き始める。しかし、ビリーにはやり残したことがあった。レイラ役に「アダムス・ファミリー」のクリスティーナ・リッチ。日本では1999年7月に渋谷シネクイントのオープニング作品として初公開（キネティック配給）。当時の渋谷を中心としたミニシアターブームの中で大ヒットとなり、34週にわたるロングランを記録した。2021年1月、渋谷ホワイトシネクイントで約20年ぶりのリバイバル公開（コピアポア・フィルム配給）。