回せる機能をリアルに再現！サンリオキャラクターズデザインの鉛筆削り風カプセルトイ、「サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり」が６月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機にて発売

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり」(全5種／1回400円・税込)を2026年6月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり」(全５種)について

「サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり」は、サンリオキャラクターズのデザインを取り入れた、平成の懐かしさを感じるミニサイズの鉛筆削り風カプセルトイです。

本アイテムは、手動の鉛筆削りのようなハンドルの回し心地にこだわり、ついついカタカタと回したくなる、クセになる感触を楽しめます。デスクや棚に飾るだけでなく、手に取って遊びたくなるような仕上がりです。

また、削りくず受け部分は引き出し仕様で、小ぶりなアクセサリーやクリップなどの小さなアイテムを収納することができます。飾っても、使っても楽しめる実用性を備えたアイテムです。

懐かしさのあるデザインと、ミニチュア雑貨としてのかわいらしさを兼ね備えた本商品は、デスクまわりやお部屋に飾るのはもちろん、小物入れとして日常使いにもおすすめです。

■商品詳細ハローキティコロコロクリリンマロンクリームタキシードサムけろけろけろっぴクリップなどの小物を収納できます手動でくるくると回すことができます

商品名 ：サンリオキャラクターズ ミニえんぴつけずり(全5種)

発売日 ：2026年6月下旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W30×H42×D46mm

素 材 ：本体／ABS、組み立てネジ／鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

備 考 ：実際に鉛筆を削ることはできません。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670358

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

最新情報は公式サイト、各種SNSよりお知らせしています。

公式サイト：https://benelic.com/capsuletoy/

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公式Instagram：https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/