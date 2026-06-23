【ルイ・ヴィトン】ゴールドカラーのシグネチャーが輝きを放つ新作ウィメンズファッションジュエリーが登場

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「LV リゾート」コレクションより、メゾンのクラシックなシグネチャーとパールの美しさにオマージュを捧げ、光沢感のあるゴールドカラーのメタルで象ったブレスレットや、ピアス、リングなどの新作ウィメンズファッションジュエリーを発売しました。

メゾンのクラシックなシグネチャーとパールの美しさにオマージュを捧げ、輝きを放つゴールドカラーのメタルで象った「ブレスレット・LV パーリー フラワー」。しなやかなチェーンにアクセントを添えるのは、オープンワーク加工が施され中央に光沢感のあるホワイトのレジンパールを配した3つのモノグラム・フラワー。LV ロゴのチャームとチェーン上の4つのレジンパールが、アイキャッチーなブレスレットに洗練された魅力をさらにプラス。

製品名：ブレスレット・LV パーリー フラワー

価格：99,000円

メゾンの歴史あるエンブレムとパールが放つ永遠の魅力を融合させ、繊細なオープンワーク加工を施した「ブレスレット・LV パーリー フラワー」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで象った、異なる2つのモノグラム・フラワーがあしらわれ、ひとつは眩いレジンパールでアクセントを、もうひとつにはLVロゴでシグネチャーをさりげなく添えています。普段使いにはもちろん特別なシーンでも活躍する、モダンでシックなブレスレット。

製品名：ブレスレット・LV パーリー フラワー

価格：106,700円

メゾンの愛され続けるアイコンと、パールのタイムレスな神秘性から着想を得て、繊細なオープンワーク加工を施したデザインに仕上げた「ピアス・LV パーリー フラワー」。ゴールドカラーのメタルで精緻に象った異なる2つのモノグラム・フラワーにレジンパールとLV イニシャルでアクセントを加え、控えめなシグネチャーを演出。あらゆる装いにフェミニンなエレガンスを添えます。

製品名：ピアス・LV パーリー フラワー

価格：93,500円

光沢感のあるゴールドカラーのメタルで象った、メゾンで最も愛される2つのアイコンを繊細に表現した「リング セット・LV パーリー フラワー」。片方のリングにはLV ロゴのエンブレムが精緻に象られ、もう片方には光沢感のあるレジンパールが際立つオープンワーク加工のモノグラム・フラワーをあしらいました。単体でも重ね着けでも、あらゆる装いにシグネチャーエレガンスをさりげなく添える魅惑的なリングです。

製品名：リング セット・LV パーリー フラワー

価格：74,800円

*税込価格表記

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。