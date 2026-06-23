美容好き集まれ！ 創刊25周年の人気No.1美容誌『美的』史上最大級のイベント【美的祭 in 東京ミッドタウン日比谷】開催決定!!

テーマは“美のお祭り”

株式会社小学館

今年創刊25周年を迎えた人気No.1美容誌（※）『美的』（発行：株式会社小学館）と東京ミッドタウン日比谷（所在地：東京都千代田区）が初のコラボ！ 2026年11月19日（木）～11月23日（月・祝）の5日間、館内を回遊しながら多彩な美容コンテンツを楽しめる【美的祭 in 東京ミッドタウン日比谷】を開催します。

イベントのテーマは、“美のお祭り”。「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をモットーに、ホリスティックな美容情報を発信してきた『美的』と名だたる美容ブランド、そして美容を愛する豪華ゲスト・来場者が東京ミッドタウン日比谷に集結。美容のチカラでひとつになり、ハッピーに、ポジティブに盛り上がるまさにお祭りそのものの5日間です。

※一般社団法人日本ABC協会発表2025年下半期（7月～12月）雑誌販売部数および、デジタル版UU数（読み放題）による

オープニングステージに「美的ベストビューティ」受賞の豪華俳優＆アーティストが登場!!

11月19日（木）夜に1階アトリウムで行われるオープニングステージには、その年、最も輝いている人に贈られる「美的ベストビューティウーマン＆ベストビューティマン」受賞の豪華俳優＆アーティストが登場。華やかな贈賞式をお届けします。

例年、贈賞式は完全招待制のクローズドで開催してきましたが、今年は創刊25周年を記念して初のオープンスペースでの実施を決定。『美的』のアニバーサリーイヤーにふさわしい臨場感あふれるステージを、どなたでもご覧いただけます。

また、イベント期間中、同1階アトリウムでは「2026年下半期ベストコスメ」の製品展示や「殿堂入り 読者ベストコスメ」のパネル展示を実施。21日（土）・22日（日）の２日間には、人気の美容家やヘア＆メイクアップアーティスト（以下H＆M）が登壇するトークショーも開催します！

人気美容ブランドが集結！ 最新コスメを試せる・もらえる申し込み制イベントを開催(ハート)

21日（土）・22日（日）の2日間、6階ホールに15ブランドを超える人気美容ブランドの協賛ブースが出展！ ブースを回遊しながら最新コスメやビューティ家電をお試しできるほか、サンプルはもちろん現品をゲットできるチャンスも!? また、「ベスコス」にまつわる展示や和のお祭りをイメージしたフォトスポット・体験コンテンツなども大充実。さらに、人気美容家やH＆Mたちの豪華ステージイベントもお届けします。

そして、『美的』が例年開催しているリアルイベント「あいたい美的」で毎回大反響の豪華なおみやげももちろんご用意(ハート) 「えー！ こんなに！」と来場者が驚くくらいたっぷりの、サンプル＆現品にご期待ください！

なお、6階ホールのイベントは、事前の電子チケット購入による完全申し込み制（※）です。販売時期・購入方法については、改めてご案内します。

※申し込み多数の場合は抽選

少人数制、憧れの人にもっと近くで“会える”プレミアムステージもご用意！

6階イベントと同じ21日（土）・22日（日）の2日間、8階カンファレンスにて少人数制のプレミアムステージも開催！ まるで対面しているかのような近距離で、憧れの美容家やH＆Mたちのここだけのビューティトークをお楽しみいただけます。

8階カンファレンスのプレミアムステージも、事前の電子チケット購入による完全申し込み制です。プレミアムステージの来場者には、6階ホールのイベントに先行入場していただけます(ハート)

地下１階日比谷アーケードでのコスメ展示や館内テナントとのコラボも実施予定

イベント期間中、地下1階日比谷アーケードでも注目の美容ブランドのコスメやビューティ雑貨を展示＆サンプリングするほか、イベント前後の11～12月にまたがり館内の飲食店やコスメショップ、書店などとのコラボ施策も実施予定です。

――美容誌『美的』が東京ミッドタウン日比谷との初コラボでお届けする、アニバーサリーイヤーならではの“美のお祭り”。美容好きにはたまらないコンテンツがぎゅっと詰まった【美的祭 in 東京ミッドタウン日比谷】のさらなる詳細については、続報を楽しみにお待ちください！

⚫【美的祭 in 東京ミッドタウン日比谷】開催概要

開催期間： 2026年11月19日（木）～11月23日（月・祝）

開催場所：東京ミッドタウン日比谷（所在地:東京都千代田区有楽町１丁目１－２）

主催：『美的』（株式会社小学館）

共催：三井不動産株式会社

※イベント期間中の各コンテンツの内容・開催日等は変更になる場合があります

⚫『美的』最新8月号は3バージョンで大好評発売中!!

■『美的』8月号 「肌管理」向上スキンケアBOX（通常）版

価格：1,350円（税込）

発行：小学館

公式サイト：美的.com(https://www.biteki.com/magazine)

■『美的』8月号 「清潔感」レベルアップBOX

価格：1,350円（税込）

発行：小学館

公式サイト：美的.com(https://www.biteki.com/magazine)

■『美的』8月号 SPECIAL EDITION

価格：1,410円（税込）

発行：小学館

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