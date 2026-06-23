いよいよ引退迫るドクターイエローを徹底解説　期間限定で無料公開実施中！ 『新幹線電気軌道総合試験車　ドクターイエロー』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』を2026年6月23日に発売いたしました。

新幹線の安全・安定輸送を支えてきた「ドクターイエロー」。本誌では、923形T4・T5編成のメカニズムから、深夜の保守現場、国鉄時代から続く検測車の歩みまでを詳しく紹介します。いよいよ引退が迫る今こそ手に取りたい、鉄道ファン、新幹線ファン必見の一冊です。

■923形（T4/T5編成）の全貌に迫る詳細メカニズム

本誌では、923形T4・T5編成の各車両が担う役割や、車内に配置された測定台などの専用機器を詳しく解説。測定用パンタグラフやトロリ線摩耗測定用のレーザー装置など、営業車両とは異なる特殊なディテールも、豊富な写真とともに紹介します。

2000年に登場したJR東海のT4編成、2005年に投入されたJR西日本のT5編成の開発経緯や、検測走行の歴史にも迫ります。

■安全を支える「影の主役」たちと深夜の保守現場

ドクターイエローが取得した検測データは、新幹線の保守作業にも活用されています。本誌では、営業終了後の深夜にレールのゆがみを直す「マルチプルタイタンパー（マルタイ）」の作業風景も紹介。限られた時間の中で軌道を整える、熟練のオペレータや作業責任者たちの仕事にも焦点を当てます。

■国鉄時代から続く検測車の知られざる歴史

現在の総合試験車に至るルーツとして、鴨宮モデル線時代に投入された4000形、のちの921形軌道試験車の歴史も紹介します。

また、深夜に軌道試験車を牽引した911形ディーゼル機関車の活躍や、元機関士による貴重な乗務体験談も収録。さらに、1974年に登場し、電気・軌道の総合検測を営業列車と同等の210km/hで実現した922形10番代T2編成、20番代T3編成の歩みも詳述します。

■知られざるもうひとつの新幹線、LRA

深夜の東海道新幹線で交換用レールを運ぶ「LRA（ロングレール輸送車）」についても、歴史とメカニズムを解説します。現在活躍する2代目のLRA9200形は、プッシュプル方式を採用し、最大16本の150mレールを運搬可能。保守用車としては最長級となる14両・約230mの編成で、新幹線の安全運行を陰で支えています。

引退が迫るドクターイエローの姿を記録するとともに、新幹線の安全を支える技術と現場の歩みをたどる、資料性の高い一冊です。

■本誌を期間限定で全文無料公開

本誌の発売を記念して、2026年6月23日（火）から6月26日（金）までの4日間限定で、『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』および『500系新幹線電車』の2作品を無料公開いたします。

インターネット接続環境があれば、パソコンやスマートフォンのWebブラウザーから、登録不要で全ページをご覧いただけます。

◎全文無料公開はこちらから

『新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー』

https://books.ikaros.jp/book/b10166515.html

『500系新幹線電車』

https://books.ikaros.jp/book/b10152143.html

【公開期間】

キャンペーン対象期間：2026年6月23日（火）～26日（金）

■誌面イメージ『新幹線EX』の読者の秀作選グラフを掲載

ドクターイエローの見えない部分まで徹底解説！

引退した国鉄時代のドクターイエローも徹底紹介

知られざる「LRA」（ロングレール輸送車）の魅力も紹介。

■本誌の構成

DOCTOR YELLOW 923 T4/5 最後の日々

SIDE VIEW DOCTOR YELLOW 923

DETAIL GUIDE 923 T4/5

923形ドクターイエロー 運転の変遷

鉄路に生きる レールテック

国鉄時代のドクターイエローの歴史

921形（4000形）軌道試験車

922形0番代 電気試験車

922形10・20番代 新幹線電気軌道総合試験車

911形ディーゼル機関車の思い出

T2・T3の時代

ドクターイエロー回想録

もうひとつの知られざる“新幹線” LRAの魅力

LRAの実力と謎に迫る

山陽新幹線保守現場ルポ01 道床（バラスト）交換

山陽新幹線保守現場ルポ02 ロングレール交換

山陽新幹線保守現場ルポ03 トロリ線張替

新型ドクターイエロー“T6編成”への期待?

N700Sの「状態監視」「営業車検測」とは？

■書誌情報

誌名：新幹線電気軌道総合試験車 ドクターイエロー

発売日：2026年6月23日（火）

仕様：A4変形判 /128 ページ

定価：2,420円（本体2,200円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1754-5

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10166515.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：上野

contact@ikaros.jp