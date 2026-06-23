幻想的な物語の世界を、塗り絵でゆっくり楽しみましょう！ 『大人が楽しむ物語塗り絵　うっとりするほど繊細な絵柄を楽しめる』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、幻想的な物語の世界を、塗り絵でゆっくり楽しむ『大人が楽しむ物語塗り絵 うっとりするほど繊細な絵柄を楽しめる』を発売しました。

『大人が楽しむ物語塗り絵 うっとりするほど繊細な絵柄を楽しめる』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303053/

本書は、古今東西のロマンチックな物語をテーマにしたイラストを集めた塗り絵です。テーマは「大人が楽しむおとぎ話の世界」。収録しているイラストは、「シンデレラ」や「人魚姫」といった定番のおとぎ話から、「サムソンとデリラ」「青ひげ公の城」といったドキドキのサスペンス要素を含む物語まで、幅広く25点。線画は繊細で、塗っているうちに自然と心が穏やかになります。色の基礎知識や、配色例、塗り方のタッチによるレッスンも掲載しています。

おやすみ前の時間に、うっとり気分を味わえる、大人のための塗り絵です。

〈こんな方にオススメ〉

・繊細な絵柄の塗り絵を楽しみたい方

・おとぎ話・古典戯曲が好きな方

・自分で配色をしながら塗り絵をしたい方

〈収録イラスト〉

01：人魚姫

02：ヘンゼルとグレーテル

03：子供と魔法

04：くるみ割り人形

05：利口な女狐の物語

06：シンデレラ

07：赤毛のアン

08：西部の娘

09：セビリアの理髪師

10：ラクメ

11：千夜一夜物語

12：アポロンとアルテミス

13：サムソンとデリラ

14：パルジファル

15：怪盗ルパン

16：青ひげ公の城

17：オペラ座の怪人

18：ジャンニ・スキッキ

19：フィデリオ

20：ファフニール

21：タンホイザー

22：セルセ

23：不思議の国のアリス

24：さまよえるオランダ人

25：ランメルモールのルチア

〈著者プロフィール〉

野中みやこ［のなか・みやこ］

1983年生まれ。Webや書籍を中心にイラストレーターとして活動中。

著書に「イメージから世界観を作り込む イラスト配色手帖」（エムディエヌコーポレーション）など。

マヨルカデザイン 野中みやこイラストレーションワークス

https://mayorca.info

【仕様】

野中みやこ 著

定価1,540円（本体1,400円＋税10％）

A4変型判／64ページ／

ISBN 978-4-295-20846-4

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/