はじめてお店を出す人も、悩まない！ 困らない！ 『10日でできるネットショップ　開店準備から制作・集客・SNS施策まで、ぜんぶわかる』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、はじめてお店を出す人も悩まず、困らることのない『10日でできるネットショップ 開店準備から制作・集客・SNS施策まで、ぜんぶわかる』を発売しました。

『10日でできるネットショップ 開店準備から制作・集客・SNS施策まで、ぜんぶわかる』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303056/

本書は「ネットショップで商品を販売してみたい！」と考えている方に向けて、無料でネットショップを構築できるサービス「BASE」と「STORES」を活用したショップ開設や運営のノウハウをゼロから伝える本です。同書で扱う2つのサービスはどちらも、操作は難しいものではなく、簡単にネットショップを開くことができます。一方で、ショップ開店はゴールではなく、スタートに過ぎません。ネットショップの中身を作って開店したあと、「継続していく」ことは想像以上に難しいものです。

開店準備も大切ですが、あなたが「やりたいこと」を実現できるかは、開設後の運営や宣伝・集客にかかっています。本書では、開店前の準備から、商品登録やデザインなどのショップ制作、開店後の運営・集客・SNS活用や改善の流れまで、知っておくべきことを網羅的に扱っています。

BASEとSTORESの人気ショップのオーナーの方々に取材し、運営の工夫やノウハウをお聞きしたインタビューも収録しました！「自分たちの自慢の商品をインターネット上で販売してみたい……」。そんな思いを抱きネットショップ開設に踏み出す方にとって、最適なガイドとなる1冊になっています。

〈こんな方にオススメ〉

○ネットショップを開店・運営の方法を知りたい方

○実店舗のほかにオンライン販売の開始を検討している方

○自社商品やご自分の作品を「売る場所」にこだわりがある方

〈本書の章構成〉

■CHAPTER 1 ネットショップを開く前に

■CHAPTER 2 開店準備をしよう

■CHAPTER 3 商品を登録しよう―BASE編

■CHAPTER 4 商品を登録しよう―STORES編

■CHAPTER 5 ショップをデザインしよう

■CHAPTER 6 ショップを運営しよう―BASE編

■CHAPTER 7 ショップを運営しよう―STORES編

■CHAPTER 8 ショップへ集客しよう

■CHAPTER 9 リピーターを増やそう

■人気ショップのはじめて物語（HARUMURA／葉々社／中華 味一／cosaji［小匙］）

〈本書の特長〉

○専門的な事柄もなるべくやさしく解説している。

○BASEとSTORESの両サービスを扱っている。

○開店準備から制作・公開、運営・宣伝・SNS活用まですベてわかる。

〈著者プロフィール〉

藤川麻夕子（ふじかわ・まゆこ）

Webディレクター、プランナー、上級ウェブ解析士。（株）エフシーゼロ 代表取締役。「もっと多くの人に、“Webへの入口”を」をコンセプトに、中小企業、個人事業主を主な対象としたWebサイトのプランニング、制作、レクチャー、運用代行、Webマーケティング支援などを行う。著書に『HTML+CSSワークショップ手を動かして学ぶWebデザイン』（エムディエヌコーポレーション刊）など。

伊藤真美（いとう・まみ）

コンテンツディレクター、ライター、エディター。児童書・雑誌・業界誌などの編集職を経て、企画・編集プロダクションにて採用・販促・マーケティング分野の企画・制作に従事。2005年よりフリーランス。マーケティングやECなどのWebメディアでライターとして取材・執筆を行い、さまざまな業界のマーケティング施策にも参画。プランニングからディレクション、ライティングまで幅広く手掛けている。

林 美夢（はやし・みむ）

ライター。合同会社キクカクCEO。大手人材サービス会社でのコピーライターを経て、2012年に独立。採用広報、コンテンツマーケティング分野のインタビュー記事やコラム執筆などに従事。「聞くこと・書くこと」の可能性を伝えるインタビューライティング講座や、実践型の学習コミュニティ企画運営なども手掛けている。

藤井治子（ふじい・はるこ）

グラフィックデザイナー（Web、紙媒体、UI/UX）。2000年よりコンテンツ制作会社にてモバイルコンテンツや広告デザインを担当。その後メーカーデザイン室にてプロダクトUIデザイン、デザイン系専門学校の非常勤講師を経験。紙媒体、ロゴ、Webデザイン、UI/UX、デジタルサイネージ、動画制作や各種ディレクション、Webマーケティング支援など幅広く手掛けている。

【仕様】

藤川麻夕子、伊藤真美、林 美夢、藤井治子 共著

定価2,420円（本体2,200円＋税10％）

A5判／264ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20853-2

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/