NVIDIAだけじゃない! AMD Ryzen AI MAX+の真価を引き出せ! 『ROCmではじめるローカルAI　AMD GPUによるLLM環境構築ガイド』発行 技術の泉シリーズ、6月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『ROCmではじめるローカルAI AMD GPUによるLLM環境構築ガイド』（著者：コテツ）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『ROCmではじめるローカルAI AMD GPUによるLLM環境構築ガイド』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605348

著者：コテツ

小売希望価格：電子書籍版 1,800円（税別）／印刷書籍版 2,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文80ページ

ISBN：978-4-295-60534-8

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

本書は、AMDの最新APUであるRyzen AI MAX+ 395を搭載したミニPCを使い、Ubuntu環境でROCmを構築してローカルAIを動かすための実践ガイドです。NVIDIA GPUが主流の現代において、AMD環境でのAI開発は情報が少なく、多くのユーザーが導入に苦労しています。本書では、著者が実際に行った試行錯誤をもとに、ROCm 7.2のインストールから最新の7.2.1へのアップグレード、そしてllama.cppやWhisperXといった主要ツールの動作手順をステップバイステップで詳細に解説します。さらに、最新のGemma 4によるマルチモーダル推論や、話題の1-bit量子化LLM「Bonsai」の実行テストなど、一歩踏み込んだ応用例も網羅しています。AMD GPUのポテンシャルを最大限に引き出し、自分だけの強力なローカルAI環境を構築したいエンジニアにとって、必携の一冊と言えるでしょう。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

前書き

第1章 AMD Ryzen AI MAX+ 395とROCmの概要

第2章 ROCm 7.2.1インストール

第3章 llama.cppでLLMをGPU推論する

第4章 WhisperX ROCm7.2.1セットアップガイド

第5章 1-bit量子化LLM「Bonsai」をROCmで動かす

第6章 Gemma 4 31Bでマルチモーダル推論

第7章 AIずんだもん パイプライン全体像とVOICEVOXセットアップ

第8章 ttllmブリッジとvtt CLI

第9章 three-vrmビューアと一括起動

第10章 LLM 1.58bit Ternary BonsaiをROCmで動かす

第11章 ERNIE-ImageをROCmで動かす

付録A 付録

＜＜著者紹介＞＞

コテツ

国内大手電機メーカーの中央研究所に勤務後、FAE（Field Application Engineer）として、国内半導体ベンチャー、アメリカ系外資系大手半導体メーカー、EU系外資系大手半導体メーカー、アジア系外資系ソフトウェアベンチャーを経て、現在はアメリカ系半導体卸売業勤務。マイコンの使用経験は豊富。関係各社とのPoC開発から量産開発まで、ハードウェアおよびソフトウェアの両方を経験。最近はROCmにはまっている。

Bluesky ID: @kotetsuyama

Qitta ID: @kotetsu_yama

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

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印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7460-08535d6c2234d6aacfe1a1f3afcd9f6b.pdf