【7/21、22開催】サンレコ主催のポータブル・コラム型スピーカー試聴会！ ～サンレコ音響設備ミーティング vol.1

株式会社インプレスホールディングス

株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）が運営する音楽の専門メディア、サウンド&レコーディング・マガジンは、『サンレコ音響設備ミーティング vol.1』として、『ポータブル・コラム型スピーカー試聴会』を、2026年7月21日(火)、22日(水)に開催します。

近年、各メーカーからリリースされている、柱のようなデザインのコラム型スピーカーを比較試聴できる機会です。実際の製品に触れながら、そのサウンドと機能を体感していただけます。

出展メーカー各社によるプレゼンテーションや、第一線で活躍するPAエンジニア・武井一雄氏のトークセッションも実施。イベント後半では、皆様に実際の製品に触れていただく機会も設けます。

PA業務に携わるプロの方はもちろん、イベントの運営に携わる方、飲食店やアパレルなどの店舗を運営しながらイベントを開催したいとお考えの方にとって、音と音楽再生にまつわる課題解決の大きなヒントとなるでしょう。

入場は無料（事前登録制）です。ポータブル・コラム型スピーカーの導入を検討されている方は、ぜひ会場に足をお運びください。

【開催概要】

日程：2026年7月21日（火）、22日（水）

DAY 1：2026年7月21日（火）11:30開場&開演 ～ 18:00終了

DAY 2：2026年7月22日（水）10:30開場&開演 ～ 17:00終了

場所：KANDA SQUARE ROOM

チケット価格：入場無料

※事前登録制。下記のリンクからお申し込みください。

https://forms.gle/8ieBZJK9FuZdBtYC7

【出展ブランド】

BOSE PROFESSIONAL

Electro-Voice（キクタニミュージック）

JBL PROFESSIONAL（Harman International）

RCF（音響特機）

YAMAHA（ヤマハミュージックジャパン）

（予定）

【イベント内容】

１．各製品の比較試聴（約60分）

２．第一線で活躍するPAエンジニア、武井一雄氏によるトークセッション（約30分、司会：

辻太一／サウンド&レコーディング・マガジン編集長）

３．出展メーカー各社によるプレゼンテーション（約50分：1社あたり10分程度）

４．フリータイム／タッチ＆トライ（約30分）

【タイム・スケジュール（予定）】

DAY 1：2026年7月21日（火）

<前半>

・11:30～12:30：各製品の比較試聴

・12:30～13:00：武井一雄氏によるトークセッション

・13:00～13:30：出展メーカー各社によるプレゼンテーション

・13:30～14:00：フリータイム／タッチ＆トライ

<後半>

・15:00～16:00：各製品の比較試聴

・16:00～16:30：武井一雄氏によるトークセッション

・16:30～17:00：出展メーカー各社によるプレゼンテーション

・17:00～18:00：フリータイム／タッチ＆トライ

DAY 2：2026年7月22日（水）

<前半>

・10:30～11:30：各製品の比較試聴

・11:30～12:00：武井一雄氏によるトークセッション

・12:00～12:30：出展メーカー各社によるプレゼンテーション

・12:30～13:00：フリータイム／タッチ＆トライ

<後半>

・14:00～15:00：各製品の比較試聴

・15:00～15:30：武井一雄氏によるトークセッション

・15:30～16:00：出展メーカー各社によるプレゼンテーション

・16:00～17:00：フリータイム／タッチ＆トライ

【武井一雄（たけい かずお） プロフィール】

2004年設立のPA会社「パブリックアドレス」の代表を務めるサウンドエンジニア／PAエンジニア。『AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト- in 阪神甲子園球場』やサカナクションの6.1chサラウンド・システムの音響設計などを手掛け、ミキサーとしてはGARNiDELiA、古川本舗、Who-ya Extendedなどのライブに関わってきた。サウンド＆レコーディング・マガジン2026年5月号の特集『PA・ライブ音響の最前線』でも協力いただいた。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7461-0f36f1657a21c42590a5584039852b27.pdf