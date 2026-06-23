シリーズ累計12万部を超える街道ガイドの決定版！ 大好評「ちゃんと歩ける」シリーズ10作目は、都心から気軽に、いざ鎌倉へ！ 五街道より古い歴史を持つ「鎌倉街道」が登場！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで山岳・自然分野のメディア事業を手がける株式会社山と溪谷社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：二宮宏文）は、2026年6月23日に『ちゃんと歩ける鎌倉街道 上道・中道・下道』を刊行いたしました。

「歴史を感じながら街道を歩いてみたいけれど、東海道や中山道などの五街道は長距離でハードルが高い…」 そんな方にオススメする「鎌倉街道」を歩くための1冊が刊行！

鎌倉街道は、源頼朝が鎌倉時代に鎌倉と関東各地を結ぶために整備した街道がもとになっています。五街道よりも古い歴史を持ち、江戸時代に再整備されたものの、現在では道筋が分かりづらくなってしまった場所も少なくありません。

本書は、街道歩きのスペシャリストである著者が実地を踏破し、現代の道に合わせたわかりやすい目標を地図上にマッピングした、迷わずに「ちゃんと歩ける」ためのガイドです。

街道歩きファンはもちろん、健康のためのウォーキングや、身近な歴史探訪を楽しみたい方必携の一冊。 沿道に数多くの歴史的文化財が残る鎌倉街道を、本書と一緒に歩いてみませんか？

【本書の特徴】

1：関東近郊でアクセス抜群！手軽に日帰りウォーキング

収録されている「上道」「中道」「下道」の3街道はすべて関東圏内。東京近郊からのアクセスが良く、週末を利用した日帰りや、区間を区切った手軽なウォーキングに最適です。

2：実地調査に基づいた見やすく「迷わない」地図

住宅街などに紛れて分かりづらくなった古道も、著者が実際に歩いて確認した詳細な地図で案内。ルートを見失うことなく、安心して歩けます

3：沿道に残る貴重な歴史的文化財を多数紹介

国指定史跡の「毛呂山町の鎌倉街道上道」をはじめ、古道の面影を残す史跡や歴史的な建造物を豊富に掲載。歴史散歩をより深く、楽しくしてくれます。

【収録ルート（3街道）】

- 鎌倉街道上道（約166km）： 高崎から狭山、所沢、町田を経て鎌倉へと続くルート- 鎌倉街道中道（約73km）： 川口から池袋、渋谷、溝口を経て鎌倉へと続くルート- 鎌倉街道下道（約85km）： 国府台から日本橋、品川、上大岡を経て鎌倉へと続くルート

【商品詳細】

書名：ちゃんと歩ける鎌倉街道 上道・中道・下道

著者：八木牧夫

定価：1,980円（本体1,800円+税10％）

発売日：2026年6月23日

仕様：B6変形判 200ページ オールカラー

商品URL：https://www.yamakei.co.jp/products/2826600900.html

【著者プロフィール】

八木 牧夫（やぎ・まきお）

五街道ウォーク事務局代表。1950年生まれの神奈川育ち。約25年前に体調を崩し、医師から食事療法と運動を勧められたことでウォーキングに出会う。その延長で街道歩きに目覚め、五街道を中心に脇街道を何度も往復するなど、街道歩きのスペシャリストとして活躍中。

【ちゃんと歩けるシリーズ】

街道を迷うことなく歩くための地図と構成にこだわったロングセラーのシリーズです。

商品URL：https://x.gd/mF4ti

【山と溪谷社】 https://www.yamakei.co.jp/

1930年創業。月刊誌『山と溪谷』を中心とした山岳・自然科学・アウトドア・ライフスタイル・健康関連の出版事業のほか、ネットメディア・サービスを展開しています。さらに、登山やアウトドアをテーマに、企業や自治体と共に地域の活性化をめざすソリューション事業にも取り組んでいます。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社山と溪谷社 担当：平野

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

TEL03-6744-1900 E-mail: info@yamakei.co.jp

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