仲介手数料が無料～0.5ヶ月分に。導入費無料の法人向け賃貸仲介サービス「TAPP SELECT」提供開始

株式会社TAPP

株式会社TAPP（本社：東京都港区、代表取締役社長：山地 学、以下：TAPP）は、仲介手数料を無料～0.5ヶ月分に抑えた法人向け賃貸仲介サービス「TAPP SELECT（タップセレクト）」を、2026年6月23日より提供開始します。

企業は導入費無料で福利厚生として活用でき、契約締結後すぐに利用を開始できます。社員とのやり取りや物件のご紹介はすべて当社が行うため、人事・総務などご担当者の手間はほぼ発生しません。

主な対応エリアは東京都内全域および近郊（神奈川・埼玉・千葉の一部）で、その他のエリアも相談可能です。また、外国籍社員の方へのご対応も可能です。

サービス詳細はこちら :https://seminar.capitalhack.jp/tapp-select/?sauce=prtimes&category=260623&utm_source=prtimes&utm_content=260623

■背景：住まいの福利厚生には、費用0の選択肢がある

賃料・物価の上昇が続くなか、住居費は多くの社員にとって最も重い固定支出です。社員の住まいを支援したいと考えた時、多くの企業が思い浮かべるのは、住宅手当や借り上げ社宅です。しかし、これらは継続的な費用がかかる上、契約管理などの手間も発生します。「やりたいが、予算と手間が壁になる」と一歩を踏み出せない企業は少なくありません。

TAPP SELECTは、企業の導入費無料で、担当者の手間も大幅削減しながら導入できる、法人向けの賃貸仲介サービスです。福利厚生としてはもちろん、社員の住まい探しを幅広く支援する手段としてご活用いただけます。

■TAPP SELECTの特徴

・人事担当者の手間を削減：社員への物件のご紹介・やり取り・契約手続きはすべて当社が対応します。

・導入費無料：本サービスの導入費・更新費用は一切かかりません。契約締結後すぐに利用を開始できます。

・仲介手数料0～0.5ヶ月分：一般的な仲介手数料1ヶ月分という相場より低コストです。また、引越し関連（引越・インフラ・家具）の提携先もご紹介可能です。

・外国籍社員にも対応：入居条件が厳しいケースでも、物件探し・契約手続きのご相談が可能です。

主な対応エリアは東京都内全域および近郊（神奈川・埼玉・千葉の一部）です。TAPPが保有する物件の他に、SUUMOやLIFULL HOME'Sなどの物件情報サイトに載っている物件も仲介可能です。

サービス詳細はこちら :https://seminar.capitalhack.jp/tapp-select/?sauce=prtimes&category=260623&utm_source=prtimes&utm_content=260623

■ 取締役 菱田貴文より

「私たち自身、社員の福利厚生をさらに充実させたいと思いながら、コストと手間に悩んできました。そんな中、自分たちの強みである賃貸仲介で応えられないかと思い、生まれたのが『TAPP SELECT』です。

サービス名には二つの思いを込めました。ひとつは社名でもある『TAPP』。どこが運営しているのかが一目で伝わることで、利用する社員の皆さまに安心して使っていただきたいという思いを込めました。もうひとつは『SELECT』。数を見せることよりも、一人ひとりに合った住まいを選び抜いてお届けしたい。そんな私たちの姿勢を表しています。

住まいという誰にとっても身近なテーマを通じて、企業と社員、そして私たちとの新しい縁が本サービスを通じて広がっていくことを願っています。」

■ 株式会社TAPPについて

TAPP（タップ）は「Turn A Profit Partner」に由来し、一人ひとりのライフプランに寄り添う投資用不動産販売会社です。不動産・株式・NISA・相続・節税など幅広いご相談に伴走。人気セミナー「キャピタルハック」は、親身で分かりやすい講座として、2025年に累計申込者数15万人を突破しました。既存の枠にとらわれず、資産運用の新しいプラットフォーム創出に挑戦し続けています。

会社名：株式会社TAPP（https://tapp-co.jp）

代表者：代表取締役社長 山地学

所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階

設立：2016年11月

事業内容：不動産販売事業/不動産関連事業（資産運用コンサルティング、各種セミナー等）

実績：2026年度『ベストベンチャー100』に選出

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社TAPP マーケティング部 広報担当：池上

TEL：080-4772-8811

Mail：pr@tapp-co.jp