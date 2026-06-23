アルバイトを未来の幹部へ育てる「こじまユース」を本格始動。独自の人材育成制度『KCP』を開始！

株式会社こじま

大阪府羽曳野市で1978年に創業し、

現在は関西・東京を中心に「肉屋も通う焼肉屋」

として成長を続ける株式会社こじま

（本社：大阪府羽曳野市、代表取締役：児島雄太）は、

この度、未来の店長・幹部候補を育成する

独自の育成組織「こじまユース」を

本格始動いたしました。あわせて、

育成カリキュラムである

「KCP（Kojima Career-up Program）」を

開始し、2026年6月19日に第1回となる

「KCP説明会」および「MVP食事会」を開催。

【こじまユースとは】

こじまユースは、

焼肉こじま独自の人材育成ブランドです。

アルバイトスタッフを単なる労働力として

捉えるのではなく、未来の店長・幹部候補

として育成し、会社の成長を支える人材へと

成長してもらうことを目的としています。

焼肉こじまは今後、30店舗、60店舗、100店舗、

さらにはその先の成長を目指しています。

しかし私たちが目指しているのは、

単純に店舗数を増やすことではありません。

「こじまらしい人」

「こじまらしい店」

を増やしていくことです。

そのために立ち上げたのが、

育成組織「こじまユース」です。

【なぜ今、人材育成なのか。】

飲食業界では慢性的な人手不足が続いており、

多くの企業が求人広告や外部採用に

多額のコストを投じています。

しかし、採用だけでは企業文化や

理念を浸透させることは難しく、

人材定着にも課題があります。

焼肉こじまは、

「採用する会社」から

「人が育つ会社」へ

進化することを目指しています。

外部から人材を集めるだけではなく、

アルバイトとして入社したスタッフを、

理念・接客・マネジメントを身につけた

未来の店長・幹部へ育てる仕組みづくりを

進めています。

【こじまユースを支える”４つの仕組み”】

こじまユースは、

以下の4つの制度で構成されています。

１. こじまユース

未来の店長・幹部候補を育成するための育成組織。

２. KCP（Kojima Career-up Program）

焼肉こじまで成長していくための

「教科書」となる育成制度です。

各役職に必要な知識・スキルを体系的に学び、

ルーキーCランクBランクAランク店長

へと成長していくためのロードマップを

明確化しています。

また、

マニュアル学習動画学習理解度チェック

現場実践最終評価を通じて、

接客力だけでなく人間力やリーダーシップも

身につけることができます。

３. MVP食事会

理念を体現し、仲間や店舗に良い影響を

与えたスタッフを表彰する制度です。

売上などの数字だけでなく、

人としての成長仲間への貢献お客様への

価値提供を総合的に評価します。

2026年6月19日には、優秀スタッフを招待した

MVP食事会を開催いたしました。

４. トップランナー制度

高い成果とリーダーシップを発揮した

スタッフを選抜し、未来の店長・幹部候補として

重点的に育成する制度です。

こじまユースの中核メンバーとして、

会社の未来を担う人材を育てていきます。

【KCPが目指す評価制度】

焼肉こじまでは、

人格だけでも上がれない。

数字だけでも上がれない。

という考え方を大切にしています。

人として成長し、仲間を育て、

お客様から選ばれ、結果を出した人が評価される。

そんな評価制度を目指しています。

KCPでは、

「何を学び、何ができるようになれば

次のステージへ進めるのか」を明確にし、

一人ひとりの成長を支援します。

【今後の展望】

今後は、こじまユースKCPMVP食事会、

トップランナー制度をさらに発展させ、

人材育成ブランドとして確立していきます。

将来的には、「こじまユース出身です」が一つの

ブランドとなる世界を目指します。

100店舗、1000店舗になっても変わらない

「こじまらしさ」を受け継ぐ人材を育成し、

日本一の焼肉グループづくりに挑戦してまいります。

【代表取締役 児島雄太 コメント】

「私たちが何より大切にしているのは『人』です。

アルバイトとして働く時間を、

ただお金を稼ぐだけの時間ではなく、

その後の人生に活きる経験にしてほしいと

考えています。こじまユースは、

未来の店長や幹部を育てるための仕組みです。

100店舗、1000店舗になった時に

『こじまユース出身です』と誇りを持って

言える人材を育てたい。

これからも、人が集まり、人が育つ会社を目指して

挑戦を続けていきます。」

【焼肉こじまについて】

昭和53年創業。

“肉屋も通う焼肉屋”として、大阪を中心に展開。

長年培ってきた仕入れ力と肉の知識を活かし、

“大衆価格で本当に美味しい焼肉を届ける”

ことを追求し続けています。

SNSでも話題の「A5黒毛和牛ハンバーグ」や「極冷麺」、

炊き立て銀シャリなど、“焼肉の体験価値”を重視した

商品開発にも力を入れています。

大阪、東京を中心にFC展開をしている世界一を目指す焼肉屋です。

【会社概要】

商号 ：株式会社 こじま

代表者：代表取締役 児島雄太

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

店舗数：21店舗

事業内容：焼肉店経営・フランチャイズ事業

【本件に関するお問合せ先】

会社名：株式会社こじま

担当：大谷

メール：kouhou@toratora-kojima.jp

電話：07018043838(#)