【開催レポート】東京ドームシティ内「enXross DAO（エンクロス・ダオ）」 にてアクセラレータープログラム第1期のDemo Day（デモデイ）を実施

株式会社東京ドーム

株式会社東京ドーム(所在地:東京都文京区、代表取締役社長:斎藤 裕)は、2026年6月18日（木）、東京ドームシティ内のWeb3・XR・AI に特化した会員制コワーキングスペース「enXross DAO（エンクロス・ダオ）」にて、アクセラレーター（集中支援）プログラムの節目となる「enXross Demo Day（エンクロス・デモデイ）」を開催しました。2026年1月よりスタートした本プログラムの実証実験の進捗と成果を発表するお披露目の場として、初期会員であるスタートアップ7社のメンバーをはじめ、投資家や事業会社など多くの来場者で賑わいました。

■「enXross DAO」および「アクセラレータープログラム」の概要

当社は2023年より、社会に新しい価値や感動体験を提供するエンターテインメントとイノベーションのプロジェクト「enXross(エンクロス)」を新たに立ち上げ、デジタル技術を活用した経済圏創出やお客様の感動体験アップデートに取り組んでいます。「東京ドームシティをエンタメテックの聖地にする」というビジョンを体現する共創の場として、Web3・XR・AI領域×エンタメの分野におけるイノベーション創出をより強化するため、2025年12月に「enXross DAO」を開設しました。当社主催のビジネスアイデアコンテスト「enXross AWARD 2025」を勝ち抜いたファイナリストらを主な初期会員として迎え、Web3スタートアップの支援で実績を持つEmpireDAO創設者のマイク・フライエタ氏が運営するアクセラレータープログラムを開催。東京ドームシティのリアルアセットとの共創を模索しながら、国内外のメンター陣による実践的な指導を受け、事業計画のブラッシュアップや現場に即した実証実験、ネットワーク構築に取り組んできました。また、自律型AIエージェント「Kiroku」によって本プログラムの進行やガバナンスを24時間サポートするといった新たな運営方法も積極的に取り入れています。

enXross DAO 公式サイト：https://www.tokyo-dome.jp/enxross/dao/

■「enXross Demo Day」の主な内容

【プログラムの振り返りと今後の展望】

プログラムディレクターを務めるマイク・フライエタ氏（EmpireDAO ファウンダー）をはじめ、パームジョット・バリア氏（MentorCamp CEO＆ファウンダー）、赤木翔（株式会社東京ドーム enXrossプロジェクト代表）らメンター陣が登壇。約半年間のプログラムを通じた各チームの歩みの振り返りと、東京ドームシティとの共創を通じた次の進化に向けた展望が語られました。

マイク・フライエタ 氏パームジョット・バリア 氏赤木 翔

本プログラムの総括として、プログラムディレクターのマイク・フライエタ氏は、生成AIの台頭により6か月のプログラム期間中も環境が激変する中で、参加者同士がリソースやアイデアを共有して適応したことに加え、対面でのリアルな交流を重ねたことで、ソフトウェア開発以上に価値のある「深い信頼関係とコミュニティ」が形成された成果を強調しました。

続いて、メンターのパームジョット・バリア氏が登壇し、勇気とスピードを持って機会を掴むことの重要性に触れ、enXrossのプログラム自体がまさにその「幸運を掴むための機会」を最大化する場であると語りました。enXrossプロジェクト代表の赤木翔からは、イノベーション拠点「enXross DAO」に多様な人々が集い、交わることで生まれる化学反応を通じて、世界的なプロダクトを創出していくという今後の展望を述べました。

【スタートアップ7社によるプレゼンテーション】

AI、XR、Web3の3つのカテゴリーから、本プログラムの初期会員である計7社のスタートアップが登壇し、それぞれが開発中のプロダクトのプレゼンテーションやデモンストレーションを行いました。発表後のネットワーキングセッションでは、登壇企業と事業会社、投資家、一般来場者も加わり、新たな共創に向けた熱気あふれる議論が交わされました。

以下企業名：登壇順

１.AI カテゴリー

Roam（アメリカ） https://roamstay.com/ja/home

AIネイティブな企業として、既存のソフトウェアにAIを後付けするのではなく、人とAIが高め合う「セカンドブレイン」ワークスペースを提案。東京ドームグループの松戸公産株式会社と協業し、FAX・紙・押印による承認業務を共有プラットフォームへ移行し、リアルタイム可視化を実現するテストを進めていくことを発表しました。

Roam

Promote（英国） https://promote.io/

ホテルや飲食店向けの動画レビュー生成支援サービスを紹介。ユーザーがガイドに沿って撮影するだけでAIが動画を自動編集し、SNSの再生回数に応じて報酬を得られる仕組みを解説しました。東京ドームシティでの実際の撮影事例も披露されました。

Promote

Parakeet株式会社（日本） https://parakeet-inc.com/

どのようなPCでも最速0.06秒という超低遅延で動作する最先端のAIボイスチェンジャー「Paravo」を実演。多言語対応版の公開や、動画配信、企業での「話せる着ぐるみ」、場内アナウンスなどへの活用幅の広がりについて発表が行われました。

Parakeet株式会社

２.XR カテゴリー

ティフォン株式会社(日本) https://www.tyffon.com/ja/

ロケーションベースXRコンテンツ開発の知見を活かし、将来的な生成AI×XRコンテンツ開発の第一歩として取り組んだ、生成AIを活用したサイネージのプロトタイプを発表しました。キャラクターと施設利用者の自然な対話を通じて3DCGモデルを生成し、体験価値を向上させる取り組みの知見と課題が共有されました。

ティフォン株式会社

３.Web3 カテゴリー

LootGo（カナダ） https://www.lootgo.app/

「歩いて稼ぐ」を金融の入口にするアプリを紹介。街を歩いて宝箱を開けるとステーブルコイン（日本円や米ドルなどの法定通貨や金などの現実資産と価値が連動するように設計された暗号資産の一種）がもらえる仕組みで、すでに7万人が利用しています。ポイ活感覚から始まり、決済や利回り機能を持つ「ネオバンク」への進化を目指すビジョンが語られました。

LootGo

PLVR（香港） https://www.plvr.io/

ライブエンターテインメント向けインフラを提供するグローバル企業として、会場側がユーザーデータを取得・活用し、収益性の向上を実現するプラットフォームを発表しました。本発表では、入場や決済が可能なNFCリストバンドを通じたシームレスな顧客体験の提供をはじめ、取得したデータに基づくユーザーセグメントやベンダー分析といった具体的なソリューションについて説明しました。

PLVR

Effisend（メキシコ） https://x.gd/3HnDZ

多くの来場者が行き交う会場において最大の課題である「行列」を大幅に短縮するため、顔認証決済や迅速な入場システムを統合した次世代の会場向けプラットフォームを発表しました。直感的な設計により、来場者は複雑な操作なしで、決済や会場案内などのデジタルサービスへシームレスにアクセスできる点を説明しました。

Effisend■第2期アクセラレータープログラムについて

本プログラムの取り組みをさらに加速させるべく、2026年10月からスタートする第2期アクセラレータープログラムの参加チームの募集を開始します。第2期では、東京ドームグループが持つリアルアセットと革新的なテクノロジーを掛け合わせるため、以下の3つのテーマでスタートアップを募集します。今後も「enXross DAO」を拠点として、国内外のスタートアップやクリエイターとのオープンイノベーションを推進し、新たなエンターテインメント体験の創出に挑戦します。

【募集テーマ】

１.不都合をエンタメに変える

待ち時間や人手不足などのリアルな課題を、もっと楽しい顧客体験へ

２.街と空間のポテンシャルを解放する

今あるリアルアセットにデジタルを掛け合わせ、新たな価値と賑わいを生む

３.どこにいても繋がる熱狂をつくる

現地（リアル）にいる瞬間だけでなく、365日の日常に楽しさを届ける仕組み

【第2期 募集要項】

プログラム期間：2026年10月～2027年3月（約6ヶ月間）

支援内容：メンター陣による指導、実証フィールドの提供、コワーキングスペース「enXross DAO」の利用権（1年間・最大3名）など

募集対象：プレシード期、シード期。エンターテインメントとWeb3、AI、XR領域を掛け合わせたアイデア・プロダクトを開発中のチーム（国籍不問）

応募締切：優先選考締切 2026年7月12日（日）23：59まで／最終応募締切 2026年7月26日（日）23：59まで ※日本時間

その他、応募方法などの詳細情報は、enXross公式note(https://note.com/enxross/n/n5a5261212e47）をご覧ください。また、enXrossのDiscordコミュニティ（https://discord.com/invite/HBfJfKPEEv）でも、今後情報を発信していきます。

-本リリースに関するお問い合わせ-

株式会社東京ドーム 新規事業室 enXross DAO 事務局

お問い合わせフォーム：https://x.gd/Az8G7

【参考】

2025.12.12配信「Web3・XR・AIに特化した共創型コワーキングスペース『enXross DAO』2025年12月15日（月）オープン！」

https://www.tokyo-dome.jp/upload/ad92edd2616336eb527d3fe40c30b8d0.pdf

2025.09.08配信「エンタメ×テクノロジーの祭典、熱狂再び！『enXross 3rd (エンクロス・サード)』9月29日(月) 開催」

https://www.tokyo-dome.jp/upload/aa6ab065a61aff313c12824e22139215.pdf