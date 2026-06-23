＜ indent × 全国無料放送「BS12トゥエルビ」＞テレビ局発の電子書籍レーベル「じゆうに文庫」から商業化する原作を、創作プラットフォーム「Nola」で常設募集！

株式会社indent

70万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、全国無料放送「BS12 トゥエルビ」を運営するワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長: 降籏邦義 以下:ワールド・ハイビジョン・チャンネル）の電子書籍レーベル＜じゆうに文庫＞から、商業配信する原作の募集を開始いたします。「Nola」から直接作品を投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」内『編集部の掲示板』に＜BS12じゆうに文庫編集部＞ページを開設し、常設で、コミカライズやアニメ化も見据えた原作小説の投稿を受け付けます。

編集部ページはこちら :https://story.nola-novel.com/company/jiyunibunko

indentは、作家の皆さまに向けて、「Nola」で執筆した作品を直接投稿できる小説投稿サイト「Nolaノベル」を運営しています。また「Nolaノベル」では各企業が求める作品のテーマや要素を掲載し、作家が持ち込み投稿できる『編集部の掲示板』も運営しており、60を超える企業のレーベルの皆さまとともに、より多くの作家の皆さまが商業デビューできるようご支援しています。

このたびワールド・ハイビジョン・チャンネルが2026年３月13日（金）にオープンした＜じゆうに文庫＞において、Nolaノベルの『編集部の掲示板』機能を活かした原作発掘を開始いたします。「Nola」の持つ作家数70万人超・総作品数300万超の作家・原作基盤を活用し、＜BS12じゆうに文庫編集部＞の投資方針に合わせた「異世界・現代ファンタジーを中心に、ホラーやラブコメなどジャンル横断的な作品」を常時募集いたします。なお、スカウトした作品は主要な電子書籍ストアでの配信をはじめ、テレビ局発のレーベルとしての強みを活かし、コミカライズやアニメ化などメディアミックス展開も検討する予定です。

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本におけるエンタメ・クリエイティブ産業のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

▼BS12じゆうに文庫編集部からのコメント

異世界・現代ファンタジーをはじめとしたオールジャンルで、コミック化・アニメ化といった展開を目指せる作品との出会いを期待しています。

テレビ局発のレーベルだからこそ実現できるクロスメディア展開を強みとし、作品の可能性を広げていきたいと考えています。作家の皆さまを大切にされているindentさんを通じて、魅力あるクリエイターと出会えることを楽しみにしています。

▼募集する作品像

『編集部の掲示板』ページはこちら：https://story.nola-novel.com/company/jiyunibunko

・ジャンル

異世界ファンタジー(少年・青年・少女・女性)/現代ファンタジー(少年・青年・少女・女性)/ラブコメ/ホラー/サスペンス/その他オールジャンル

・編集部のチェックポイント

１.『ストーリーや言葉に、読者が熱狂するか』

全員がなんとなく納得できる作品より、賛否両論あっても編集部員１人が全力で推す作品をこれまで発行してきました。

特定少数でも、誰かを沼らせるポイントがある作品を求めます。

２.『キャラクターに、読者が恋するか』

作品が広がるためには、キャラの魅力が不可欠。蠱惑的な外見・愛らしくも信念を感じる言動・試練と戦いながらの成長。そんな、読者が好きにならずにはいられない、魅力的なキャラクターを求めます。

３.『冒頭までに読みたいと思うか』

印象的なタイトル、インパクトがある１ページ目、読みやすい導入部分でそのまま作品に読者を引き込めるとベストと考えております。

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

詳細を見る :https://www.wantedly.com/companies/indent

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

詳細を見る :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。Indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、70万人の作家が生み出した最大300万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。