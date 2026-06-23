イケア、料理研究家・コウケンテツ氏協力のオリジナルレシピ第三弾「サーモンとクリームチーズのごちそうキンパ」の動画を2026年6月23日（火）より公開

イケア・ジャパン株式会社

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパン株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長 兼 Chief Sustainability Officer：ペトラ・ファーレ）は、料理研究家のコウケンテツさんの協力のもと、年間を通じてイケア販売食材を活用したオリジナルレシピを発信しています。今回シリーズの締めくくりとなる第三弾のレシピ「サーモンとクリームチーズのごちそうキンパ」動画を2026年6月23日（火）にイケアの公式Instagramおよび公式YouTube、ウェブサイトで公開します。

イケアは2026年度*の事業テーマ「料理と食事」の取り組みの一環として、「料理は誰でも手軽に楽しめる」というメッセージのもと、コウケンテツさんに協力いただき開発したオリジナルレシピを発信してきました。第三弾となる今回は、スウェーデンで季節のお祝いの席だけでなく、日々の食卓にも欠かせない、サーモンを使った、家族や友人たちとの賑やかな会話のお供になる、キンパ（韓国風のり巻き）が登場します。新生活が落ち着き、家族や友人たちとの賑やかな時間が増える夏休みに向け、「Fredagsmys（フレーダースミース）」と呼ばれる、スウェーデンの「金曜日の夜に家でリラックスして過ごす文化」に注目して作られた本レシピは、スウェーデンでもおなじみの、食事を片手に、ホームシアターやゲーム、会話などを楽しむ家での時間にピッタリです。

今回レシピのメイン食材となったのは、「SJÖRAPPORT/ショーラポート コールドスモークサーモン」です。コールドスモークの手法でゆっくり時間をかけて燻製されたサーモンは、スモークの香りをまとい、身がしまり、脂がのった味わいに仕上がるので、キンパの風味を深めます。イケアでは、バリューチェーン全体を含め、人々や社会、地球への影響を考慮する責任があると考えのもと、「責任ある原材料の調達と生産」にも配慮する取り組みを進めています。今回のメイン食材も、責任を持って養殖された海産物であることを証明する「ASC（水産養殖管理協議会）」の認証を受けた養殖場から仕入れられています。

また動画内では、PTFEまたはその他のPFASを一切使用しないセラミックコーティングによるこびりつき防止加工が施され、使いやすいのが特徴のPUCKELLAX/プッケラックス フライパンや、99円とお手ごろ価格で取り入れていただける、OFTAST/オフタスト プレート、さらにアクセントのある色づかいでテーブルを華やかにするだけでなく、副菜を置くのにもピッタリなRÖDSNULTRA/ロードスヌルトラ サービングプレートが登場。料理のハードルを下げたり、キンパや副菜を置いて、「料理と食事」の空間を彩っています。

料理研究家・コウさんは第三弾のオリジナルレシピについて、次のように述べています。

「イケアの食材は品質がよく、幅広くアレンジしやすいので、普段から自宅の食卓にも取り入れており、今回使ったコールドスモークサーモンもそのひとつです。また、今回のレシピに取り入れた『Fredagsmys』というスウェーデン文化は、日本の『華金』文化ともフィットすると感じており、アレンジの楽しさとおしゃべりしながらつまんで楽しい時間をぜひ感じていただきたいレシピとなりました。」

イケアのオリジナルレシピと共に、家族や友人との「料理と食事」の時間を、まったり過ごしませんか？

イケアでは、コウケンテツ氏協力のオリジナルレシピに加え、イケア店舗で購入いただける食材を使ったレシピを公式HPにて紹介(https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/recipes-puba778e4a0/)しています。イケアは今後も、「家での暮らし」に関するインスピレーションをお届けしていきます。

【レシピ企画第三弾・サーモンとクリームチーズのごちそうキンパ 概要】

- 公開チャネル・公開開始日時：公式Instagram：＠ikeajapan(https://www.instagram.com/ikeajapan/?hl=ja) - 2026 年6 月23 日（火）13:00 公開公式YouTube：@ikeajp(https://www.youtube.com/channel/UCTS7GCjd9itlrv_DhXcwZwA) - 2026 年6 月23 日（火）11:00 公開- レシピURL：https://www.ikea.com/jp/ja/rooms/kitchen/how-to/smoked-salmon-kimbap-pubbb5c8ca0/

動画内に登場するイケアの食材と商品（一部商品のご紹介）

SJÖRAPPORT/ショーラポート

コールドスモークサーモン、ASC（水産養殖管理協議会）認証製品

\1,299/0.2 kg

スカンジナビアの冷たい海と責任ある漁業から生まれたSJÖRAPPORT/ショーラポート シリーズ。ゆっくり時間をかけて燻製されることで、スモークの香りをまとい、身がしまり、脂がのったサーモンとなっています。ソースやゆでたジャガイモを添えて、ラップサンドや前菜として、または大皿に盛ってテーブルに出したりするのがおすすめです。

PUCKELLAX/プッケラックス

フライパン

\1,299

調理がもっと手軽に楽しくなるような基本機能を備えたフライパン。PTFEまたはその他のPFASを一切使用しないセラミックコーティングによるこびりつき防止加工が施されており、使いやすく、お手入れも簡単で毎日の料理に活躍します。

OFTAST/オフタスト

プレート

\99

強化ガラス製で、食器洗い乾燥機・電子レンジ対応なプレート。お手入れや温め直しが簡単で使い勝手がよく、またお手ごろな価格が魅力です。

RÖDSNULTRA/ロードスヌルトラ

サービングプレート

\1,499/3 ピース

3種類のデザインのせっ器は、家族や友人、大切な人を招いてパーティーを楽しむのに最適です。

コウケンテツ プロフィール

大阪出身。料理研究家。旬の素材を生かした手軽でおいしい家庭料理を提案し、テレビや雑誌、講演会など多方面で活躍中。30か国以上の国を旅して世界の家庭料理を学ぶ。３児の父親としての経験をもとに、親子の食育、男性の家事・育児参加や、食の環境改善活動にも力を入れている。近著は「本当はごはんを作るのが好きなのに、しんどくなった人たちへ」（ぴあ）、「まねっこシェフ」（主婦の友社）ほか多数。

YouTube「Kohkentetsu kitchen」は登録者数220万人以上の人気チャンネル。

*イケアの2026年度は、2025年9月から始まる1年間（2026年8月まで）となります。

イケア・ジャパン 公式HP

http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム

https://www.ikea.com/jp/ja/newsroom/