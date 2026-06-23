三井倉庫ホールディングス、「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に継続選定

三井倉庫ホールディングス株式会社

三井倉庫ホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員：古賀 博文、以下「当社」）は、このたびＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社が開発する「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」（※）の構成銘柄に2年連続で選定されました。

三井倉庫グループは「社会を止めない。進化をつなぐ。」というパーパスのもと、これまでもサステナビリティへの取り組みを推進し、積極的な情報開示を行ってまいりました。今後も、「物流」という社会インフラを担う企業集団として新たな価値を創出し、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組むことで、持続可能な社会の実現と企業価値の向上に努めてまいります。

※SOMPOアセットマネジメント社が開発する、ESGへの取り組みに優れた約300銘柄から構築される指数

【参考】

・三井倉庫ホールディングス 「サステナビリティ」

https://www.mitsui-soko.com/sustainability/

・「ＳＯＭＰＯサステナビリティ・インデックス」について

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/