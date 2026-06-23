TikTok、ニッポン放送とコラボの番組「トークゴラッソ！」にTikTokクリエイター兼サッカー選手の田中パウロ淳一🍍、元プロサッカー選手の田中マルクス闘莉王、タレントの新内眞衣らが出演決定

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ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、ニッポン放送とコラボレーションした番組「トークゴラッソ！」（2026年6月10日（水）よりニッポン放送TikTokアカウントにて配信開始）での、後半配信スケジュールの出演者ラインナップを新たに発表します。

この度、現役プロサッカー選手でありながらTikTokクリエイターとしても活躍する田中パウロ淳一🍍（@tanakapaulojunichi(https://www.tiktok.com/@tanakapaulojunichi)）と、元サッカー日本代表の田中マルクス闘莉王の出演が決定しました。さらにスペシャルゲストとして、MCの土田晃之とともにニッポン放送「日曜のへそ」でパーソナリティをつとめる、タレントやラジオパーソナリティとして活躍中の新内眞衣や、タレント・インフルエンサーとして活躍する本望 あやか🎠🎪（@honmou(https://www.tiktok.com/@honmou)）、すでに出演が決定している「JI BLUE」を構成するグローバルボーイズグループ・JO1（@jo1_gotothetop(https://www.tiktok.com/@jo1_gotothetop)）とINI（@official__ini(https://www.tiktok.com/@official__ini)）と同事務所である、グローバルボーイズグループのDXTEEN（@official_dxteen(https://www.tiktok.com/@official_dxteen)）から、大久保波留、谷口太一、平本健の3名の出演が決定！番組を熱く盛り上げます。

有楽町のラジオスタジオからお届けする本番組は、前半戦となる第6回（6月22日（月））までの配信で累計視聴数243万回を突破しています。レジェンド選手やサッカーを愛するゲストによる、注目選手の紹介やサッカー秘話など、多彩なトークにリスナーは、「貴重すぎるお話！」「試合を観る目が変わった」などと反応。サッカーコア層からライト層まで幅広いファンにお楽しみいただいています。

後半戦の配信に先駆け、田中パウロ淳一🍍より出演にあたっての意気込みコメントが到着しました。

このたび、「トークゴラッソ！」に出演させていただくことになりました、田中パウロ淳一です。

僕は、プロサッカー選手としてプレーしながらTikTokでの発信にも力を入れて活動している、いわばイロモノサッカー選手です。

今回、そんな2つの活動が重なるニッポン放送とTikTok LIVE番組に出演させていただけることになり、とても嬉しく思っています！

僕なりのトークをお届けできたらと思っていますので、ぜひご覧ください！一緒に世界的なサッカー大会を盛り上げていきましょう！！

配信はニッポン放送TikTokアカウント（@radio_jolf(https://www.tiktok.com/@radio_jolf)）にて、ニッポン放送のスタジオからTikTok LIVEでお届けします。

■「トークゴラッソ！」について

「トークゴラッソ！」は「架空のサッカーチーム『有楽町ゴラッソFC』のメンバーが夜な夜な集まって、サッカートークを繰り広げる」というコンセプトの、TikTokとニッポン放送のコラボ番組です。今夏に開催される世界的なサッカー大会に合わせ、さまざまなゲストがサッカートークをお届けします。6月10日（水）よりスタートした本番組もいよいよ後半戦に突入！7月8日（水）回には、プロサッカー選手時代にディフェンダーとして日本を支えた田中マルクス闘莉王が登場。7月13日（月）回には、JI BLUE / JO1の川西拓実、河野純喜が登場し、サッカーへの熱い想いを語るなど、ラストスパートまで注目のラインナップでお届けします。

ニッポン放送TikTokアカウント：@radio_jolf(https://www.tiktok.com/@radio_jolf)

※過去の放送回の切り抜き動画もニッポン放送TikTokアカウントにて配信中です。

番組特設サイト（※スマートフォン専用サイト）：https://vt.tiktok.com/ZSxvfdycY/(https://www.tiktok.com/activity/landing/intelligent_campaign?ecosystem_activity_channel=ecosystem_activity_template&ecosystem_activity_bundle=aoc%2Ftemplate.js&use_spark=1&enter_from=hashtag_page&ecosystem_activity_id=7644198268759359495&preload_storage_keys=%5Becosys_campaign_7644198268759359495%5D)

■「トークゴラッソ！」配信概要

・配信スケジュール：

７.6月25日（木）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：大久保嘉人（@okubonbon(https://www.tiktok.com/@okubonbon)）、中澤佑二、大久保波留（DXTEEN）

８.6月27日（土）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：中澤佑二、本望 あやか🎠🎪（@honmou(https://www.tiktok.com/@honmou)）、福西崇史

９.6月29日（月）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：加地亮、新内眞衣、中澤佑二

１０.6月30日（火）20:00～21:30

- 出演・MC：與那城奨（JI BLUE / JO1）・ゲスト：城彰二、坪井慶介、後藤威尊（JI BLUE / INI）

１１.7月4日（土）20:00～21:30

- 出演・MC：シュウペイ ️ぺこぱ ️（@pekopa_shupei(https://www.tiktok.com/@pekopa_shupei)）・ゲスト：加地亮、田中パウロ淳一🍍（@tanakapaulojunichi(https://www.tiktok.com/@tanakapaulojunichi)）、坪井慶介

１２.7月8日（水）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：田中マルクス闘莉王、谷口太一（DXTEEN）、平本健（DXTEEN）、他

１３.7月13日（月）20:00～21:30

- 出演・MC：シュウペイ ️ぺこぱ ️（@pekopa_shupei(https://www.tiktok.com/@pekopa_shupei)）・ゲスト：城彰二、福西崇史、川西拓実（JI BLUE / JO1）、河野純喜（JI BLUE / JO1）

１４.7月16日（木）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：坪井慶介、福西崇史、高塚大夢（JI BLUE / INI）

１５.7月20日（月）20:00～21:30

- 出演・MC：土田晃之・ゲスト：坪井慶介、中山雅史、西洸人（JI BLUE / INI）、他

※出演者については予告なく変更となる可能性がございます。

・視聴URL：TikTokのニッポン放送アカウント（@radio_jolf(https://www.tiktok.com/@radio_jolf)）からTikTok LIVEにて配信

※TikTok LIVEの公式アカウント（@tiktok_live_japan(https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan)）からも同時配信します。

【ニッポン放送について】

（株）ニッポン放送は、東京都千代田区有楽町に本社を置くAM／FMラジオ局です。1954年の開局以来、『オールナイトニッポン』や『ニッポン放送ショウアップナイター』など数多くのラジオ番組を送り出しています。またラジオ番組のみならず、イベント、コンサート、舞台、映画、出版など、多彩なエンターテインメントに挑戦しています。

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。