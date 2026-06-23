ニッポン放送とTikTokのコラボ番組『トークゴラッソ！』TikTok LIVE、後半戦の出演者発表！

株式会社ニッポン放送

サッカー元日本代表のメンバーやサッカー好きな人たちが集い、サッカーについて熱く語り合う、ニッポン放送とTikTokのオリジナルコラボ番組『トークゴラッソ！』。7月20日（月）まで残り9回の配信の出演者を発表。

6月10日（水）にスタートした『トークゴラッソ！』だが、サッカー界のレジェンドたちが明かすトークが大きな話題となっている。生配信後にトーク内容を切り抜いた動画を投稿しており、#1から#5回までの累計視聴数は243万回、

さらに関連動画の総再生回数は4800万回超え（※）と、拡散が続いている。

そしてこの度、7月20日（月）までの残り9回の『トークゴラッソ！』後半戦の出演者が決定。レジェンドゲストには、田中マルクス闘莉王の登場が決定。また現役のプロサッカー選手でありながら、TikTokクリエイターとしても活躍する田中パウロ淳一、6人組グローバルボーイズグループ「DXTEEN」から大久保波留、谷口太一、平本健、タレント・インフルエンサーとして活躍する本望あやか、ニッポン放送『土田晃之 日曜のへそ』でパートナーを務める新内眞衣の出演が決定。

ニッポン放送と TikTokがタッグを組んだコラボライブ『トークゴラッソ！』次回の配信は、6月25日（木）夜20時から。MC土田晃之、ゲストに大久保嘉人、中澤佑二、そしてDXTEENの大久保波留が登場する。ニッポン放送の公式TikTokアカウントとTikTok公式TikTokアカウントにて、無料配信される。

※2026年6月23日時点での#1～#5に関連するTikTok切り抜き動画約60本の再生回数の総数

ニッポン放送とTikTokのコラボ番組『トークゴラッソ！』

【番組概要】

■配信日時 2026年6月25日（木）、6月27日（土）、6月29日（月）、6月30日（火）

7月4日（土）、7月8日（水）、7月13日（月）、7月16日（木）、7月20日（月）

20時00分～21時30分

ニッポン放送TikTok公式アカウントから生配信

■出演 MC：土田晃之、シュウペイ（ぺこぱ）、與那城奨（JO1）

■サッカーゲスト 大久保嘉人／加地亮／城彰二／田中マルクス闘莉王／坪井慶介

中澤佑二／中山雅史／福西崇史（50音順）

■スペシャルゲスト 西洸人（INI）、河野純喜（JO1）、高塚大夢（INI）、後藤威尊（INI）

川西拓実（JO1）

新内眞衣、田中パウロ淳一、本望あやか

大久保波留（DXTEEN）、谷口太一（DXTEEN）、平本健（DXTEEN）

■配信アカウント @radio_jol

■番組公式X @talkgolazo

■番組メールアドレス tg@1242.com

■番組ハッシュタグ #トークゴラッソ

6月25日（木）20時～21時30分 土田晃之／大久保嘉人／中澤佑二／大久保波留（DXTEEN）

6月27日（土）20時～21時30分 土田晃之／中澤佑二／福西崇史／本望あやか

6月29日（月）20時～21時30分 土田晃之／加地亮／中澤佑二／新内眞衣

6月30日（火）20時～21時30分 與那城奨（JO1）／城彰二／坪井慶介／後藤威尊（INI）

7月4日 （土）20時～21時30分 シュウペイ／加地亮／坪井慶介／田中パウロ淳一

7月8日 （水）20時～21時30分 土田晃之／田中マルクス闘莉王／谷口太一（DXTEEN）／平本健（DXTEEN）ほか

7月13日（月）20時～21時30分 シュウペイ／城彰二／福西崇史／河野純喜（JO1）／川西拓実（JO1）

7月16日（木）20時～21時30分 土田晃之／坪井慶介／福西崇史／高塚大夢（INI）

7月20日（月）20時～21時30分 土田晃之／坪井慶介／中山雅史／西洸人（INI）ほか