店舗経営者の「相談できない孤独」に着目 新刊『店舗経営者はなぜ孤独なのか』発売

店舗情報サービス株式会社

店舗物件の賃貸借業務を専門とする店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区日本橋小網町8-2、代表取締役：繁友健志）は、新刊『店舗経営者はなぜ孤独なのか:社員にも家族にも古くからの友人にも言えない 店舗経営の悩み』を2026年6月4日にKindle版で発売しました。本書は、店舗経営者が陥りがちな「誰にも本音を相談できない孤独」という課題に正面から向き合い、その構造的な原因と抜け出し方を、著者自身の経験と経営者コミュニティでの実証から解き明かす実務書です。

■ 店舗経営者を蝕む「誰にも相談できない孤独」という見えない課題

店舗経営の現場では、赤字や資金繰り以上に、経営者が「誰にも本音を相談できない」という孤独に苦しむケースが少なくありません。

社員に弱音は吐けず、家族には心配をかけたくない。フランチャイズ本部は数字を握る相手で必ずしも味方とは限らず、外部の専門家の助言も当事者にとっては他人事になりがちです。

結果として、自らの判断が正しいのか誤っているのかを検証してくれる相手が一人もいないまま、経営者は店を回し続けることになります。

■ 「孤独」は能力の差ではなく、構造の問題

本書が指摘するのは、店舗経営の失敗の多くは経営者個人の能力差から生まれているのではない、という視点です。

知らなかったこと、そして自らの判断を確かめられる相手がいなかったこと。この二つが積み重なるだけで、結果は大きく変わってしまいます。

著者自身も、店舗経営を始めた当初はまさにこの孤独の只中にいたと振り返ります。

■ 経営者コミュニティで見えた「孤独なのは自分だけではない」

著者が経営者と対話を重ねる中で気づいたのは、孤独を抱えているのは自分だけではなく、多くの店舗経営者が同じ状況に置かれているという事実でした。

著者が主宰する経営者コミュニティ「店舗経営者倶楽部」は、会員300名超、その末端の店舗ネットワークは1,000店舗超の規模に広がっています。

立場の異なる経営者が本音で相談し合えるこの実務コミュニティでの実証が、本書の問題意識の土台となっています（詳細は公式サイト https://tenpo01.jp/ ）。

■ 一人で抱えないための「仲間と実践する」という答え

本書は孤独の構造を解き明かすだけでなく、そこから抜け出すための現実的な道筋を示します。

それは、信頼できる仲間とともに店舗経営を学び、実践し、資産となる店舗を築いていくという選択肢です。

一人で抱え込まずに判断を共有できる環境こそが、孤独を解消し経営の精度を高めるという、著者の一貫した思想が貫かれています。

■ 著者について

著者の繁友健志は、店舗物件の賃貸借業務に1,000店舗以上携わってきた実務家であり、現役で直営店舗も経営する店舗オーナーです。

フランチャイズ業界の専門情報誌『ビジネスチャンス』にて、店舗不動産の知識を解説する連載を執筆してきました。

■ 書籍概要

・書名：『店舗経営者はなぜ孤独なのか:社員にも家族にも古くからの友人にも言えない 店舗経営の悩み』

・シリーズ名：店舗経営者の実務シリーズ

・著者：繁友健志（店舗情報サービス株式会社）

・出版形式：Kindle版（電子書籍）

・発売日：2026年6月4日

・本の長さ：147ページ ／ 日本語

・価格：498円（税込） ／ Kindle Unlimited 会員は読み放題対象

・ASIN：B0H3YDKLTW

・商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3YDKLTW

■ 会社概要

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表者：代表取締役 繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗物件の賃貸借業務、店舗経営者向けコミュニティ「店舗経営者倶楽部」の運営など

・会社HP：https://tenpojs.co.jp/

・店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

店舗情報サービス株式会社 広報担当：繁友健志

Email：info@tenpojs.co.jp

会社HP：https://tenpojs.co.jp/

店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/