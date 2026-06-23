カプコンの最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト」が6月26日（金）朝6時より配信決定！
6月26日（金）朝6時より、カプコンの最新情報をお届けする「カプコンスポットライト」の配信が決定しました！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』では、有料ダウンロードコンテンツの追加サイドストーリー「ルディ編」についての詳細を番組内で紹介します。そして、体験版も配信中の剣戟アクションゲーム シリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』の最新情報、さらに王道ファンタジーの世界での冒険に新たな遊びが加えられた『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の続報にもご期待ください。
番組ナレーターには声優の子安武人さんを迎え、約30分の配信時間を予定しています。
■「カプコンスポットライト」告知映像
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zvXPsm5ZGqI ]
■番組配信概要
「カプコンスポットライト」
・配信日時 ：2026年6月26日（金）朝6:00~
・特設サイト：https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight/
■主な紹介タイトル：
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
（Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam）
『鬼武者 Way of the Sword』
（PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows、Steam、Epic Games Store、Nintendo Switch 2）
『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』
(Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam)
■ナレーター
番組ナレーションは、様々な作品にて声優として活躍中の子安武人さんが担当！
※放送時間は約30分を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。
※本番組は年齢制限のあるタイトルの紹介を含みます。
■「カプコンスポットライト」の配信に合わせ、人気配信者によるミラー配信も実施！
お気に入りの配信者と一緒に盛り上がりながら、カプコンタイトルの最新情報をリアルタイムで楽しめるミラー配信も実施いたします！
さらに「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も！
6月26日（金）の朝は、みんなで一緒に「カプコンスポットライト」を楽しもう！
「カプコンスポットライト」ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順・敬称略)
・兄者弟者
https://www.youtube.com/@norunine
・天川はの/AmakawaHano
https://www.youtube.com/@amakawa_hano
・Oga Ch.荒咬オウガ
https://www.youtube.com/@AragamiOga
・おついちTube
https://www.youtube.com/@otsuichi
・カニカマ
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
・ガンサーの抹茶
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
・ギン
https://www.youtube.com/@ginjogames
・Koyori ch. 博衣こより - holoX -
https://www.youtube.com/@HakuiKoyori
・ごりらぱんてぃ
https://www.youtube.com/@gorillapanty
・桜ころみん coromin Ch
https://www.youtube.com/@coromin
・獅子神レオナ/レオナちゃんねる
https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami
・タカティン
https://www.youtube.com/@takatexin
・たきえい
https://www.youtube.com/@Takiei
・茶々茶(chachacha)
https://youtube.com/channel/UCfVvZGS8d2AFrvoX6zT5mDg?si=oHcoOirPmn4OqlRd
・なべぞーチャンネル
https://www.youtube.com/@nabezounko
・ハニワ
https://www.youtube.com/@haniwa_yukkuri
・マンボウとキリンのモンハン実況
https://www.youtube.com/@ManboutoKirin
・皆で一緒にモンハンライフ
https://youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw?si=LTbMLUSvt9z_fw4u
・よしなま
https://www.youtube.com/@yoshinama0130
・Ran Channel / 日ノ隈らん
https://www.youtube.com/@Ran_Hinokuma
・Riel Ch. 桃園りえる
https://www.youtube.com/@riel_momozono
※「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も実施！
■「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーンも本日より開催！
番組の配信決定を記念して、Amazonギフトカード3,000円分が抽選で合計10名様に当たるキャンペーンを開催中！ たくさんのご応募お待ちしております！
「カプコンスポットライト」の配信をみんなで楽しもう！
■キャンペーン期間
2026年6月23日(火) ～ 2026年6月29日(月) 13:00まで
■賞品
Amazonギフトカード 3,000円分 10名様
※画像はイメージです。
※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。
※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。
※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■参加方法
１.CAPCOM公式Xアカウント(@capcom_official)をフォロー
２.キャンペーンポストをリポスト
■「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーンサイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260623/spotlight202606_cp/
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