カプコンの最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト」が6月26日（金）朝6時より配信決定！

写真拡大 (全10枚)

株式会社カプコン


6月26日（金）朝6時より、カプコンの最新情報をお届けする「カプコンスポットライト」の配信が決定しました！



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』では、有料ダウンロードコンテンツの追加サイドストーリー「ルディ編」についての詳細を番組内で紹介します。そして、体験版も配信中の剣戟アクションゲーム シリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』の最新情報、さらに王道ファンタジーの世界での冒険に新たな遊びが加えられた『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の続報にもご期待ください。



番組ナレーターには声優の子安武人さんを迎え、約30分の配信時間を予定しています。



■「カプコンスポットライト」告知映像


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zvXPsm5ZGqI ]


■番組配信概要


「カプコンスポットライト」


・配信日時　：2026年6月26日（金）朝6:00~


・特設サイト：https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight/



■主な紹介タイトル：


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』



（Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam）


『鬼武者 Way of the Sword』



（PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows、Steam、Epic Games Store、Nintendo Switch 2）


『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』



(Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam)


■ナレーター


番組ナレーションは、様々な作品にて声優として活躍中の子安武人さんが担当！




※放送時間は約30分を予定しております。


※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。


※本番組は年齢制限のあるタイトルの紹介を含みます。




■「カプコンスポットライト」の配信に合わせ、人気配信者によるミラー配信も実施！



お気に入りの配信者と一緒に盛り上がりながら、カプコンタイトルの最新情報をリアルタイムで楽しめるミラー配信も実施いたします！


さらに「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も！


6月26日（金）の朝は、みんなで一緒に「カプコンスポットライト」を楽しもう！



「カプコンスポットライト」ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順・敬称略)






・兄者弟者


https://www.youtube.com/@norunine



・天川はの/AmakawaHano


https://www.youtube.com/@amakawa_hano



・Oga Ch.荒咬オウガ


https://www.youtube.com/@AragamiOga



・おついちTube


https://www.youtube.com/@otsuichi



・カニカマ


https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda



・ガンサーの抹茶


https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo



・ギン


https://www.youtube.com/@ginjogames



・Koyori ch. 博衣こより - holoX -


https://www.youtube.com/@HakuiKoyori



・ごりらぱんてぃ


https://www.youtube.com/@gorillapanty



・桜ころみん coromin Ch


https://www.youtube.com/@coromin



・獅子神レオナ/レオナちゃんねる


https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami



・タカティン


https://www.youtube.com/@takatexin



・たきえい


https://www.youtube.com/@Takiei



・茶々茶(chachacha)


https://youtube.com/channel/UCfVvZGS8d2AFrvoX6zT5mDg?si=oHcoOirPmn4OqlRd



・なべぞーチャンネル


https://www.youtube.com/@nabezounko



・ハニワ


https://www.youtube.com/@haniwa_yukkuri



・マンボウとキリンのモンハン実況


https://www.youtube.com/@ManboutoKirin



・皆で一緒にモンハンライフ


https://youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw?si=LTbMLUSvt9z_fw4u



・よしなま


https://www.youtube.com/@yoshinama0130



・Ran Channel / 日ノ隈らん


https://www.youtube.com/@Ran_Hinokuma



・Riel Ch. 桃園りえる


https://www.youtube.com/@riel_momozono



※「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も実施！





■「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーンも本日より開催！　




番組の配信決定を記念して、Amazonギフトカード3,000円分が抽選で合計10名様に当たるキャンペーンを開催中！　たくさんのご応募お待ちしております！　


「カプコンスポットライト」の配信をみんなで楽しもう！　



■キャンペーン期間


2026年6月23日(火) ～ 2026年6月29日(月) 13:00まで



■賞品


Amazonギフトカード 3,000円分　10名様




※画像はイメージです。


※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、 Amazon社及びX社は実施に関与していません。


※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。


※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。


※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。



■参加方法


１.CAPCOM公式Xアカウント(@capcom_official)をフォロー


２.キャンペーンポストをリポスト



■「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーンサイト


https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260623/spotlight202606_cp/


(C)CAPCOM