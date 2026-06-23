パンドラ、夏の感情に寄り添う期間限定ポップアップイベント「Summer Stories by PANDORA」を原宿で開催

PANDORA Jewelry Japan株式会社PANDORA（パンドラ）「Summer Stories by PANDORA」

PANDORA Jewelry Japan（パンドラ・ジュエリー・ジャパン株式会社 本社：東京都渋谷区神宮前6-3-7、以下パンドラ）は、夏の気分とパンドラのジュエリーが持つストーリー性を体感できる期間限定ポップアップイベント「Summer Stories by PANDORA」を、2026年7月11日（土）～20日（月）の期間にて原宿のWeWork The Iceberg 1Fで開催いたします。

本イベントは、パンドラの新作ジュエリーに込められた一人ひとりの想いやストーリーを、夏らしいカラーや味覚、言葉、写真撮影体験を通じて感じることができる体験型イベントです。

会場では、パンドラのジュエリーコレクションの展示はもちろん、カラフルでカスタマイズ可能なジェラートやドリンク、イベント限定のオリジナル・プリントシール機、フォトスポット、タッチ＆トライエリアなど、来場者が自由に回遊しながらパンドラの世界観を体験できるさまざまなコンテンツをご用意しております。

「Summer Stories by PANDORA」についてPANDORA（パンドラ）「Summer Stories by PANDORA」

「Summer Stories by PANDORA」は、日常の中でふと生まれるポジティブな感情や小さなストーリーを、パンドラのジュエリーとともに楽しんでいただく期間限定のポップアップイベントです。

会場内には、ブランドの世界観を象徴するビジュアルやビッグロゴモニュメント、フォトスポットのほか、ジュエリーを実際にご試着いただけるタッチ＆トライエリアを設置。思わず写真に残したくなる空間の中で、パンドラならではのカスタマイズやジュエリーに込められた想いを自然に体験していただけます。

※イメージ画像 PANDORA（パンドラ）「Summer Stories by PANDORA」

また、本イベントでは、言葉を通じて多くの共感を集めるポエムアーティスト「詩 - UTA」や、ナレーターとして活躍する秀島史香と連動した演出も予定しています。ジェラートやドリンクとともに、選んだカラーやフレーバーに合わせて、夏の感情に寄り添うポエムに出会える仕掛けを用意、味覚だけでなく言葉を通じても来場者一人ひとりの気分や記憶に残る体験を提供します。

限定ジェラート & ドリンクの提供

本ポップアップ会場内のカウンターでは、夏らしいカラーで彩られたジェラートとドリンクを販売いたします。

ジェラートは、PANDORAの今季の新作ジュエリーからインスピレーションを得た、マスカット、マンゴー、レモンブルーカクテル、いちご＆ベリー、ほうじ茶などのカラフルなフレーバーをご用意。来場者はその日の気分に合わせてフレーバーを選び、自分で選べるトッピングを自由に組み合わせながら、自分だけのオリジナルジェラートを楽しむことができます。

※イメージ画像 PANDORA（パンドラ）「Summer Stories by PANDORA」

また、ジェラートだけでなく夏らしいドリンクの提供も行います。サンセットグラデーションドリンクやブルーグラデーションドリンクなど、夏の空の変化を表現した写真映えするドリンクもお召し上がりいただけます 。

ジェラートやドリンクをご注文の方には、それぞれのカラーやテーマに合わせてポエムアーティスト「詩 - UTA」によって書かれたカードを配布、夏のひとときをより印象的な体験へと導きます。

ジェラートメニュー

・マスカット

・レモンブルーカクテル

・ほうじ茶

・いちご＆ベリー

・マンゴー

ドリンクメニュー

・サンセットグラデーションドリンク

・ブルーグラデーションドリンク

※画像はイメージです。実際の提供内容とは異なる場合がございます。

イベント限定オリジナル・プリントシール機について

会場では、「Summer Stories by PANDORA」の世界観を楽しめるイベント限定のオリジナル・プリントシール機を設置しております。

限定フレームで撮影した写真データは、印刷されるプリントシールに記載のQRコードからもダウンロードができ、その場でSNSへ投稿することも可能です。来場者自身の名前を入力できる仕様となっており、パーソナルな思い出として、パンドラの世界観を自分らしく表現できる体験型のコンテンツとしてもお楽しみいただけます。

※イメージ画像 PANDORA（パンドラ）「Summer Stories by PANDORA」本イベント限定の特別なプレゼントがもらえる仕掛けも

会場内では、来場者限定で特別なプレゼントがもらえるチャンスもご用意しております。

来場者は、会場内に設置されたタブレットを操作することで、イベント限定ギフトが当たる抽選に参加できます。景品には、本イベント限定の刻印が施されたジュエリーをはじめ、オリジナルトートバッグやジュエリーポーチなどをご用意。さらに、来場者全員にイベント限定のうちわをプレゼントいたします。

また、期間限定の特典として、通常2,000円（税込）の刻印サービスを無料でご利用いただけるクーポンも配布予定です。パンドラの刻印サービスでは、チャームやブレスレット、リングなどの対象製品に、フォントやシンボルを組み合わせたメッセージや、タッチペンで描いた手描きのイラストなどを刻印することができます。自分だけのジュエリーとして楽しむのはもちろん、友人やパートナーとの思い出作り、ご家族や大切な方へのギフトにもぴったりの特別な体験です。

※景品内容は変更となる場合がございます。

※景品は数量限定、なくなり次第終了となります。

※刻印無料クーポンのご利用期間は8月31日（月）までとなります。

※日本全国のエングレービングマシン（刻印機）設置店舗にて、期間内に刻印可能な対象ジュエリーをご購入いただいたお客様のみご利用いただけます。

※本クーポンは平日限定でご利用いただけます。土日祝日はご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

Summer Stories by PANDORA概要

・イベント名：Summer Stories by PANDORA

・開催期間：2026年7月11日（土）～7月20日（月）

・営業時間：平日 13:00～19:00／土・日 ・祝 11:00～20:00（予定）

・会場：WeWork The Iceberg 1F

・住所：東京都渋谷区神宮前6-12-18 The Iceberg 1F

・内容：ジュエリー展示／タッチ＆トライエリア／フォトスポット／イベント限定オリジナルプリントシール機／来場者限定プレゼント／ジェラート＆ドリンクの提供 ほか

・イベント特設ページ（近日公開予定）

URL：https://jp.pandora.net/ja/local/jp-events/

パンドラは今後も、ジュエリーを通じて一人ひとりの物語や感情を表現できる体験を創出し、ブランドと消費者のより深いエンゲージメントを築いてまいります。

秀島 史香

メディアパーソナリティ / バイリンガルMC / ナレーター

NY育ちの抜群のリズム感とネイティブな英語力。あたたかいフリートークが魅力的。ハスキーで中性的な声が人気。音楽的知識欲は言うまでもなく、ライブから映画までアーティストに関する情報収集に余念がない。FM局のDJ、TV・CMのナレーション、絵本の読み聞かせ、通訳や字幕翻訳、コラムや音楽レビューといった執筆活動などで活躍中。

詩/Uta

20代を中心に支持を受け、SNS累計フォロワー数は約20万人

Instagramを中心に活動する小説家・エッセイスト・写真家。

◆著書

エッセイ集【愛がなくても生きてはいけるけど（スターツ出版）】

短編小説集【20代女子図鑑（スターツ出版）】

小説【「来年も花火をしようね」と君は言った。（PHP研究所）】

Instagram：＠utatanegram_0713(https://www.instagram.com/utatanegram_0713/)

PANDORAについて

デンマーク、コペンハーゲン発のジュエリーブランド〈パンドラ〉は、世界100か国以上で展開する世界最大のジュエリーブランドです。高品質かつ手仕上げのジュエリーは自由にカスタマイズができ、自分らしさを表現することを後押しします。代表的なチャームコレクションには、メッセージや意味が込められたデザインが豊富に揃い、集めることで身に着ける人々のパーソナルストーリーを紡ぐことができます。パンドラは持続可能性のリーダーシップにも取り組んでおり、2030年までにバリューチェーン全体における温室効果ガスの排出量を半減させることを目標に掲げ、すべてのジュエリーにリサイクルされた銀と金のみを使用し、よりサステナブルな方法でジュエリーを製作しています。