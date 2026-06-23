６月１３日 「イオン チアーズクラブ カスミつくば」農業体験レポート

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社カスミ（本社：茨城県つくば市、代表取締役社長：折本 文孝）は、2026年6月13日（土）に、国立大学法人筑波大学つくば機能植物イノベーション研究センター（T-PIRC）様にご協力いただき、学内圃場にて、田植え、トマト苗植え、落花生種まき体験を行いました。

当活動には、「イオン チアーズクラブ カスミつくば」のメンバー（小学校1年生～中学校3年生）が参加し、地元つくばで農業の幅広い知識を有する、T-PIRC農場職員の皆さまのご指導のもと、毎年農業体験をさせていただいております。

農業体験概要（報告）

日 時 2026年6月13日（土）9:00～12:30

場 所 国立大学法人筑波大学 つくば機能植物イノベーション研究センター（Ｔ-PIRC農場）

（つくば市天王台1丁目1-1）

内 容 田植え・トマト苗植え・落花生種まき

参加者 イオン チアーズクラブ カスミつくば 40名

カスミ従業員 22名

Ｔ-PIRC農場職員 9名

参加メンバーの声

・農業の大変さと食べ物の大切さをあらためて感じ、米粒１つも残さず食べたい

・農家さんへの感謝の気持ちを持ち続けたい

・収穫が楽しみ。大きく育ちますように

トマトの苗植え体験。８月に収穫体験を行う予定です。圃場には、昨年チアーズメンバーが稲刈した稲を敷き藁として再活用してくださいました。

落花生の種まき体験。Ｔ-PIRC農場の職員さんから方法を教わり、みんなで種まきをしました。１０月に収穫体験を行う予定です。今年で３回目となる「にじのきらめき」田植え体験。１０月に稲刈体験を行い、１２月に調理体験を実施予定です。手植え体験後には、田植え機が勢いよく苗を植える様子を見学しました。