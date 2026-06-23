家庭の廃食用油で空をクリーンに「リターナブルボトル式 回収サービス」を水戸市内３店舗で開始

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

ＥＮＥＯＳ株式会社が推進している、家庭から出る使用済み食用油を持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）等の原料として活用する取組みに参画し、6月25日（木）より、当社３店舗でリターナブルボトル式の廃食用油回収を開始いたします。

これにより、店頭廃食用油の回収店舗は9市町村、27店舗となります。

リターナブルボトル水戸市ホームページより

概要

１．回収開始店舗（6月25日より開始）

・フードスクエアカスミ水戸堀町店 （茨城県水戸市堀町新田1021-2）

・フードスクエアカスミ水戸西原店 （茨城県水戸市西原1-14-58）

・フードスクエアカスミ水戸見川店 （茨城県水戸市見川2-3066-1）

２．ご利用方法

回収容器は、洗浄し繰り返し使用できるリターナブルボトルを採用しています。

(１) 回収店舗でリターナブルボトルを受け取ります。

(２) 使用済み食用油をリターナブルボトルの7～8分目まで入れ、2週間から1カ月を目途に回収店舗へご持参ください。未使用の食用油は、開封せず回収拠点にお持ちください。

※ 回収拠点店舗への食用油の持参またはリターナブルボトルの受け取りをご希望の方はサービスカウンターまたは従業員にお声掛けください。

３．水戸市 廃食用油 回収開始PRイベント

日 時：6月24日（水）15:00～16:30

場 所：フードスクエアカスミ水戸見川店 サービスカウンター前

内 容：水戸市職員による事業の紹介＆ボトル配布、パネル展示、みとちゃん来店

４．カスミの廃食用油回収状況

2025年度は、6市町村、17店舗で16，379リットルの廃食用油を回収し、各行政へ提供しております。 カスミは出店エリアの行政と連携し、順次拡大を検討いたします。