「ラクスのAI戦略」サイト公開のお知らせ

株式会社ラクス

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

株式会社ラクスは、2030年に向けたAI戦略の発表に伴い、本日2026年6月23日（火）より、コーポレートサイトにてラクスのAIへの取り組みや今後のロードマップを紹介するページを追加いたしました。

本ページでは、お客さまごとの業務ルールや運用にAIが寄り添う「協働型AI」から、将来的に人の関与を最小限に留める「完全自動化」へのロードマップを掲載しております。

また、AIを導入して終わりにするのではなく、実際の業務に「定着するまで伴走し、支援する」当社の姿勢についてもご紹介しています。

今後も、ステークホルダーの皆様へ有益な情報をお届けできるよう、内容の充実とタイムリーな情報発信に努めてまいります。 引き続きご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

ラクスのAI戦略(https://www.rakus.co.jp/ai_strategy//?utm_campaign=press260623_xnez_1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)