Ｓｋｙ、開発パートナーとしてBranding Engineerの社員エンジニアを積極活用へ

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sons（以下 TWOSTONE&Sons）のグループ会社である株式会社Branding Engineer（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：大島孝之、以下Branding Engineer）は、Ｓｋｙ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：大浦淳司、以下 Ｓｋｙ）にBranding Engineerの社員エンジニアを複数名活用いただきＳｋｙのプロジェクト推進を支援したことをお知らせいたします。

■活用の背景と成果について

Ｓｋｙは、「青空のごとく大きな考えでシステムを創る」を理念に掲げ、自社パッケージ商品開発に加えクライアント・システム開発を主な事業とする企業です。

現在は、社内でAIを活用するだけでなく自社パッケージ商品においてもAI実装をさせるなどのAX推進も強化しているため、多様化・高度化する開発ニーズに対応できるエンジニアリソースの拡充が求められていました。

そのような背景のもと、Ｓｋｙは数多くのプロジェクトが並行して進行する中で、従来のWeb開発領域に留まらず、組み込みやデータ分析といった広範なスキルニーズもあり、開発のパートナーとしてBranding Engineerの社員エンジニアを活用いただきました。

Branding Engineerは、エンジニアのスキルセットや経験を共有するとともに、スピーディなレスポンスや円滑なコミュニケーションを通じて、Ｓｋｙのプロジェクト推進を支援しております。予期せぬ人員対応などにも柔軟に対応することができ、また長期的にプロジェクトへ携わることで開発現場への安定的な支援体制構築にも貢献しております。

Branding Engineerは、今後もエンジニアリングを通じて企業のDXやAXなど多岐にわたる企業の開発ニーズに応え、企業の価値向上に貢献してまいります。



■Ｓｋｙについて

・会社名：Ｓｋｙ株式会社

・代表者：代表取締役 大浦 淳司

・所在地：東京都港区港南2丁目18番1号 JR品川イーストビル 9階

・設立日：1985 年３月

・事業内容：自社パッケージ商品の開発・販売、業務系システム開発、組込み / 制御 / アプリケーション開発、ソフトウェア評価 / 検証、各種コンピューター / ネットワークのシステムインテグレーション事業、関連機器のシステムインテグレーション事業、上記関連分野のサービス事業

・ホームページ：https://www.skygroup.jp/

■Branding Engineerとは

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、エンジニアプラットフォームを中心に事業展開しております。詳しくは、Branding Engineerコーポレートサイト（https://b-engineer.co.jp/(https://b-engineer.co.jp/)）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/