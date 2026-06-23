株式会社CINC、東京ビッグサイトで開催の展示会「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-」出展のお知らせ

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第27回 マーケティングWeek -夏 2026-」に出展します。

本展示会は、広告・SNS・販促・データ活用など、営業・マーケティング活動に関わるさまざまなサービスを一堂に集めたイベントです。「デジタルマーケティング強化 EXPO」「マーケティング戦略立案 EXPO」「販促EXPO」など、9つの専門展示会で構成されています。

なかでも当社が出展する「デジタルマーケティング強化 EXPO」は、デジタルマーケティング業務の効率化や成果向上を目的としたツールやサービスが多く参加します。

CINCの出展内容について

※第27回 マーケティング Week -夏 2026- 株式会社CINC（Keywordmap）ブースキービジュアルイメージ（西展示棟 M19-23）

CINCの出展ブースでは、自社で開発・提供するSEO・GEOツール「Keywordmap（キーワードマップ）」の機能や活用方法をご紹介します。

2026年5月にリリースした新機能「AIフレンドリー診断（β版）」も、会場でデモンストレーションをご覧いただけます。同機能では、Webページが生成AI（LLM）にとって理解しやすい構造であるかを多角的に診断。専門知識が必要なテクニカルな項目から、AIが好む文章構造までを一気通貫で可視化し、担当者が「何をすべきか」まで提案することが可能です。

展示会開催概要

Keywordmapについて

- イベント名：第27回 マーケティングWeek -夏 2026-- 日時：2026年6月24日（水）、25日（木）、26日（金）10:00～17:00- イベント会場：東京ビッグサイト 西展示棟- - CINC出展場所：西展示棟 M19-23- アクセス：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分、ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分- イベントページ：https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp.html- 主催：RX Japan合同会社

Keywordmapは膨大な数の検索結果、自社・競合・他あらゆるWebサイト、ChatGPTやGeminiといったAIの回答、リスティング広告のデータをもとに、競合調査・キーワード選定・AIライティング・効果計測など、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）を支援する機能を備えたツールです。2016年のリリース後、業種・業界、事業規模を問わず、Web集客を推進する幅広い企業様にご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

Keywordmapの受賞歴

Keywordmapは法人向けのIT製品・クラウドサービスのレビューと資料比較ができる国内最大級のプラットフォーム『ITreview』において、毎年発表されるBest Software in Japanを2年連続受賞しております（2025年度：58位、2024年度：41位）。

また、SaaS比較サイト『BOXIL』においても、Good Seviceを受賞し、あわせてお役立ち度、機能満足度の両部門でNo.1を獲得するなど、多くの方々から高い評価をいただいております。

■関連メディア「Keywordmap‌ ‌ACADEMY‌」 ‌

デジタルマーケティングの基礎知識・最新情報が学べるメディアです。

URL：https://keywordmap.jp/academy/

■ツール・サービスに関するお問い合わせ先

株式会社CINC Keywordmap事務局

mail：km_cs@cinc-j.co.jp

＜会社概要＞

CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。

会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）

代表者：代表取締役社長 石松友典

設立：2014年4月

本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階

事業内容：

（１）ソリューション事業

（２）アナリティクス事業

（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）

会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp

採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/

運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/

Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/