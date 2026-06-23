銚子丸、7月イベント「旬感 夏劇場　握りたて！捌きたて！百花繚乱 」を開催

株式会社銚子丸

「真心を提供しお客様の感謝と喜びを頂く」ことを理念とする株式会社銚子丸（本社：千葉県千葉市、代表取締役：石井 憲）は、この度「銚子丸劇場」のブランドコンセプトを体現する新イベント「日本列島 初夏の旅」を、2026年6月23日より、夏の旬食材と職人の技が織りなす新イベント「旬感 夏劇場 握りたて！捌きたて！百花繚乱」を「すし銚子丸」「すし銚子丸 雅」にて開催いたします。

「捌きたて・握りたて」への圧倒的なこだわり

銚子丸の強みは、職人がお客様の目の前で繰り広げるライブパフォーマンスです。捌きたての魚の鮮度、貝を焼く香りと音、そして職人のエネルギーをダイレクトにお届けいたします。

夏の旬の主役たちが集結：長崎産ひらまさ・愛媛産八幡いさき・活あわび

本イベントの主役は、身が引き締まった「長崎産 ひらまさ」と、甘みのある脂が乗った「愛媛産 八幡いさき」です。さらに、磯の香り豊かな「活あわび」「活さざえ」など、この時期しか味わえない希少な「活」素材を厳選いたしました。

進化を遂げた復刻メニューと夏を彩る涼メニュー

かつての人気を博した逸品をアップデートした「穴子クリームチーズロール」や、銚子丸名物「穴子一本付け」よりもさらに大きい1.6倍サイズの 「ふっくら特大穴子一本」など、驚きに満ちた品々が登場。また、「山形だしの涼風そうめん」や「夏野菜の揚げ浸し」といった、涼を呼ぶサイドメニューも豊富に取り揃え、心もお腹も満たされる贅沢なラインナップをご提供いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_R39r_AiJqE ]

■ イベント内容

＜メイン商品（一例）＞

劇団セット 涼風(すずかぜ) （税込1,188円）

夏の旬の食材と銚子丸の人気ネタを盛り合わせた、贅沢な5カンセットです。

内容：中とろ、ひらまさ、オーロラサーモン、八幡いさき、骨だし煮穴子

【旬の主役】愛媛産八幡いさき（税込550 円）

愛媛の豊かな海域で育った八幡いさき。旬を迎え、甘みのある脂がたっぷり乗っています。

白鉄火（税込550円）

ひらまさの産地である長崎ならではの食べ方。旨味を細巻で楽しめる、こだわりの一皿です。

ふっくら特大穴子一本（税込1,320円）

銚子丸名物「穴子一本付け」よりもさらに大きい1.6倍サイズの穴子が登場。ふっくらと柔らかく、口の中でとろける食感をお楽しみください。

穴子クリームチーズロール（税込605円）

2005年の人気メニューを現代風にアレンジ。甘辛いたれとクリームチーズの濃厚な相性が抜群の、驚きのある一皿です。

活 あわびバター陶板焼き（税込1,430円）

お客様自身で調理いただくスタイルで、熱々の磯の香りが食欲をそそる一品です。

赤い果実のアイスブリュレ（税込495円）

銚子丸専属パティシエによるオリジナルデザート。 食後のひとときにぴったりな、ひんやりと濃厚な味わいのブリュレです。

【フェア概要】

タイトル： 「旬感 夏劇場 握りたて！捌きたて！百花繚乱 」

開催期間： 2026年6月23日（火）～ 7月23日（木）

【開催店舗】 すし銚子丸、すし銚子丸 雅

※すし銚子丸Shinjuku 新宿サブナード店、雅 アリオ橋本店、江戸前すし 百萬石、鮨Yasuke、Standing 鮨 Bar Yasukeでは実施しません。

銚子丸は、これからもお客様の満足度向上と食体験の充実を図る、付加価値の高い商品を展開し、皆様のご期待に応えてまいります。

彩り豊かな夏食材が咲き乱れる「百花繚乱」の劇場で、銚子丸ならではのワクワク感と感動のひとときをお楽しみください。

株式会社銚子丸について

千葉、東京、埼玉、神奈川に93店舗（2026年6月23日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

商号：株式会社銚子丸

代表者：代表取締役 石井 憲

本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

設立年月日：1977年11月2日

主な事業の内容：すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし百萬石等の店舗経営

資本金：１億円（2024年5月15日現在）

URL：https://www.choushimaru.co.jp/