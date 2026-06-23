合同会社デルタクリエイト、認知行動トレーニング「CBTジム(R)」のオウンドメディアを公開

合同会社デルタクリエイト

企業・個人の思考力強化を支援する合同会社デルタクリエイト（所在地：福島県二本松市、代表社員：佐藤舞、以下 当社）は、認知行動トレーニングを通じて思考力を鍛えるオンラインプログラム「CBTジム(R)」のオウンドメディアを公開しました。

■ オウンドメディア公開の背景

CBTジム(R)は、Cognitive Behavior Therapy（認知行動療法）の考え方をもとに、日常で使える思考技術として実践する「Cognitive Behavior Training（認知行動トレーニング）」を提供するオンラインプログラムです。「人生のパイロット（操縦者）になる」ことを目的として設計されており、参加者が自身の思考パターンに気づき、仕事・人間関係・日常生活の中で行動を変えていくプロセスを重視しています。

一方で、「認知行動トレーニング」という言葉だけでは、実際にどのような悩みに役立つのか、参加後にどのような変化が起こるのかが伝わりにくいという課題がありました。

こうした背景から、今回、参加者の具体的な変化を紹介するオウンドメディアを公開しました。本メディアでは、経営者・管理職・会社員・販売職など、さまざまな立場の参加者が、どのような悩みを抱え、どのように考え方や行動を変えていったのかをストーリーとして紹介しています。

■ 掃載テーマ（例）

本メディアでは、以下のようなテーマを取り上げています。

完璧主義によって動き出せなかった人が、まず行動できるようになるまで

売上や成果を自分の価値と結びつけて苦しくなっていた人が、任せる力を取り戻すまで

仕事上のトラブルで落ち込み続けていた人が、選択肢を持って動けるようになるまで

管理職として強い口調になっていた人が、相手の話を聴けるようになるまで

周囲の評価に振り回されていた人が、自分で次の行動を選べるようになるまで

単なる成功体験ではなく、参加者がどのような思い込みや認知の癸に気づき、どのように現実の行動を変えていったのかを具体的に伝えることを重視しています。

■ CBTジム(R)について

CBTジム(R)は、物事を合理的に見る技術を身につけるためのオンラインプログラムです。

人は日常の中で、無意識の思い込みや感情の影響を受けて判断しています。相手の言動を悪い方向に解釈する、仕事を一人で抱え込む、完璧主義によって行動が止まる、感情的になって建設的な議論ができなくなる。こうした状態は、仕事・キャリア・人間関係のあらゆる場面で起こりえます。

CBTジム(R)では、認知の歪みや思考の癸に気づき、より適切な認知へ整えることで、反応的ではなく主体的に行動を選択できる状態を目指します。

これまでの参加者からは、「感情に振り回されず、落ち着いて人と話せるようになった」「完璧主義から抜け出し、成果につながる行動を選べるようになった」「上司や周囲とのコミュニケーションにおいて、確認や対話がしやすくなった」といった変化が報告されています。

■ 今後の展開

当社は今後も、CBTジム(R)の参加者事例や認知行動トレーニングに関する情報をオウンドメディア上で継続的に発信してまいります。また、CBTジム(R)第8期の募集に向けて、プログラム内容や参加方法についても順次ご案内する予定です。

仕事・キャリア・人間関係において、感情や思い込みに振り回されることなく、自分にとって重要な選択を主体的に行える人を増やすことを目指してまいります。

■ メディア概要

メディア名：科学的な脳トレ CBTジム(R)

内容：CBTジム(R)参加者の声・変化事例を紹介するオウンドメディア

公開日：2026.05.24

URL：https://delta-create.co.jp/tg/cbtgym/index.html

運営：合同会社デルタクリエイト



■ ご注意事項

CBTジム(R)は、医療行為または治療を目的としたサービスではありません。メンタル疾患等で治療中の方は、主治医の許可を得たうえでご参加ください。また、変化を得るためには参加者ご自身によるトレーニングへの主体的な取り組みが必要となります。

【会社概要】

会社名：合同会社デルタクリエイト

代表者：代表社員 佐藤 舞（さとう まい）

設立：2020年3月

所在地：福島県二本松市表二丁目865番地1

事業内容：オンラインプログラムの企画・運営、教育コンテンツ制作、コミュニティ運営等

URL：https://delta-create.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

合同会社デルタクリエイト

CBTジム(R)事務局

メールアドレス：info@delta-create.co.jp

お問い合わせフォーム：https://delta-create.co.jp/#contact