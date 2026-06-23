estie、「不動産DXカンファレンス2026」を9月11日に開催

株式会社estie

日本最大級の商業用不動産データと業界特化型AIで意思決定を支える株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、2026年9月11日（金）に「不動産DXカンファレンス2026」を開催します。あわせて、本カンファレンスの一部セッションの概要ならびに登壇者を発表します。

当日は、不動産業界の未来を切り拓くために業界のDXに共感いただいた皆様と様々なセッションを予定しており、テーマや登壇者など詳細が決まり次第順次発表していく予定です。

本カンファレンスの参加申し込みは、特設イベントサイトより受付しております。

特設サイトはこちら :https://conference.estie.jp/2026/?utm_source=pr_0623

■ セッション概要

１. 基調講演 不動産×AIは国家戦略になり得るか ～データ基盤から始まる都市再設計～

【登壇者】

国土交通省 政策統括官(税制、地理空間情報) 内閣官房 地理空間情報活用推進室長 佐々木 俊一氏

株式会社estie 代表取締役 平井 瑛

２. 不動産デベロッパーはAI時代をどう捉えているか ～各社の戦略とその道筋～

【登壇者】

野村不動産ホールディングス株式会社 グループDX戦略部担当 執行役員 高田 智治氏

三井不動産株式会社 DX本部 DX四部 部長 塩谷 義氏

東急不動産ホールディングス株式会社 グループCX・イノベーション推進部 統括部長 鳥巣 弘行氏

【モデレーター】

株式会社estie 執行役員 クライアントソリューション統括本部 本部長 櫻井 秀介

３. 「エリアの価値」は、誰がつくるのか

【登壇者】

日鉄興和不動産株式会社 執行役員 企画本部 イノベーション創出部長 兼 経営企画部 アセットマネジメントグループリーダー（担当部長） 兼 日鉄興和不動産農業株式会社 取締役 山下 恒氏

三菱地所株式会社 DX推進部 協業・変革支援ユニット ユニットリーダー 篠原 靖直氏

森ビル株式会社 麻布台ヒルズ運営推進室 ウェルネス推進部 課長 兼 タウンマネジメント事業部 TMマーケティング・コミュニケーション部 ヒルズネットワーク推進グループ 課長 中嶋 俊幸氏

【モデレーター】

株式会社リブ・コンサルティング 不動産セクター パートナー 永岡 陽太氏

４. 住宅は「箱」から「サービス」へ ～入居体験の再定義～

【登壇者】

HOMETACT株式会社 代表取締役 共同代表COO 橘 嘉宏氏

中央日本土地建物株式会社 事業統括部DX推進室／CN TechLab 総括次長 中瀬 真智子氏

【モデレーター】

株式会社estie マーケットリサーチ事業本部 事業開発 胡田 隼也

５. AI×データで国内不動産投資市場はどう進化するのか

【登壇者】

株式会社日本政策投資銀行 アセットファイナンス部長 辻 早人氏

年金積立金管理運用独立行政法人 オルタナティブ投資部 次長 不動産投資共同統括 基島 幸蔵氏

農林中央金庫 不動産投資部長 栗山 敏一氏

【モデレーター】

株式会社estie マーケットリサーチ事業本部 営業統括部 統括部長 宮内 亮輔

※ 2026年6月23日（火）時点

※ 基調講演ならびにセッションのタイトルおよび登壇者は変更になる場合があります

■ 不動産DXカンファレンスとは

「不動産DXカンファレンス」は、「産業の叡智が、集う。」をコンセプトに掲げる大規模ビジネスカンファレンスです。業界・行政・テクノロジーの叡智を横断的につなぎ、不動産産業の次の時代について議論・共創する場として開催し、今年で3回目の開催を迎えます。毎年、不動産デベロッパー、投資ファンド、アセットマネジメント会社、スタートアップなど約1,100名の業界関係者が集います。

本カンファレンスは、業界に携わる一人ひとりが築き上げてきた知見を集結させ、叡智として共有することで、構造的な課題の解決や新たな価値の創出につなげていくことを目的としています。

近年、不動産業界は市場環境の複雑化、地政学的リスク、デジタル技術の進展に直面し、その対応にDXが不可欠となっています。本カンファレンスを主催するestieは「産業の真価を、さらに拓く。」というパーパスのもと、商業用不動産業界におけるデータ基盤の構築やAI技術の活用を通じて、業界の発展に貢献してまいります。

不動産DXカンファレンス2025の様子

■ 「不動産DXカンファレンス2026」開催概要

名称：不動産DXカンファレンス2026

日時：2026年9月11日（金）12時00分開始

会場：東京ミッドタウン・ホール （※現地開催のみとなり、配信はございません）

（東京都港区赤坂9丁目7-2 東京ミッドタウン地下1階 日比谷線/大江戸線 六本木駅直結）

定員：1,200名（参加枠がなくなり次第終了します）

後援：国土交通省、一般社団法人不動産協会、一般社団法人全国住宅産業協会、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法人全日本不動産協会、一般社団法人不動産証券化協会、日本政策投資銀行

運営事務局：株式会社estie

参加方法：特設イベントサイト(https://conference.estie.jp/2026/?utm_source=pr_0623)からお申し込みください。

URL：https://conference.estie.jp/2026(https://conference.estie.jp/2026/?utm_source=pr_0623)

■ 協賛企業一覧

プラチナスポンサー

三井不動産株式会社、三菱地所株式会社、東急不動産ホールディングス株式会社、野村不動産ホールディングス株式会社、日鉄興和不動産株式会社

ゴールドスポンサー

森ビル株式会社、東京建物株式会社、株式会社ゼンリン、株式会社リブ・コンサルティング、株式会社コンカー

シルバースポンサー

農林中央金庫、株式会社ナウキャスト、株式会社PKSHA Technology、株式会社HorizonXX

ブロンズスポンサー

株式会社シーアールイー、株式会社AMDlab、株式会社PICK、リファインバース株式会社

※2026年6月10日時点、順不同

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家、金融機関向けに日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie オフィスリサーチ」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業界特化型AI「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データと業界特化型AIを活用し、事業の非連続な高度化・効率化に向けた戦略立案・内製化支援ソリューションを提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp