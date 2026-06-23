令和の現役高校生に聞いた！彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツランキングを大発表！

株式会社ワカモノリサーチ

校庭や体育館での部活の時間。

スポーツをやっている生徒を目で追いながら、

「自分の彼氏（彼女）があのスポーツやってたらよかったなぁ」と考えたことはありますか？

学生にとって“スポーツ”は切っても切り離せないもの。

やっているスポーツによって恋愛観や“ときめきポイント”も垣間見ることもできます。

そのため、好きな人には「このスポーツをやって欲しい」という

願望を持つこともあるのではないでしょうか。

そこで１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役女子高生と男子高生に「彼氏・彼女にやってもらいたいスポーツはなんですか？」という

アンケート調査を実施。

今回はその結果の一部をランキングにしてご紹介します。

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【女子高生が彼氏に最もやってもらいたいスポーツは「バスケットボール」】

まず、全国の現役女子高生に「彼氏にやってもらいたいスポーツはなんですか？」を聞いてみました。

その結果、第１位には「バスケットボール」（28.2%）が選ばれたそうです。

その理由を見ていくと

「かっこいい」

の一言に尽きる意見がメインとなり、

「一番やっててかっこいい」

「男らしいから」

「運動量がすごいし男っぽい」

「素早く動いてるのがかっこいい」

「かっこよくて見応えがある」

「筋肉かっこいい」

など、スピード感のある動きや、試合中の雰囲気、鍛えられた体つきにときめく女子からの声が

多く集まりました。

また、

「彼氏がやってるから」

「好きだった人がバスケ部で、そこからなんとなく印象が良いから。」

「試合を一緒に見に行きたいから」

「自分もやっていて話がわかるから」

など、“王道でかっこいい”というイメージに加えて、

「身近なあの人がやっているから」

「自分も経験があって話がしやすいから」

といった、少しリアルな距離感もバスケ人気を支えているのかもしれません。

続いて、第2位には「サッカー」（24.5％）がランクイン。

理由を見ていくと、

「サッカー男子が好きだから」

「サッカー部にイケメンが多いイメージがあるから」

「走る姿がかっこいいから」

「爽やかでかっこいいから」

「サッカーやってる人はかっこいいから」

「キラキラしてみえる」

など、イケメン・爽やか・キラキラしているという

多くの“モテそうなイメージ”をサッカーを選んだ女性は持っているようです。

他には、自分の趣味とつながっているケースも。

「サッカー観戦好きだから」

「ワールドカップを彼氏と観戦したい」

といった、観るのが好きだからこそ、

「彼氏にもやっていてほしい」「一緒に楽しみたい」と思う流れもあるのかもしれません。

第３位にランクインしたのは「野球」（9.2%）。

「かっこいい」

「野球が好きだから」

「一緒に甲子園の応援に行きたい」

など、見た目や共感による回答がメインとなりましたが、

野球ならではの理由として、

「ユニホームがかっこいいから」

「ユニフォームがいい感じだから」

という回答も。

着用しているアイテムがカッコいいと感じる時点でイケメンポイントはアップします。

そこに、グラウンドで汗をかく姿や、夏の大会を目指すストーリーなどが相まった結果

“彼を推したい”という衝動に駆られるのかもしれません。

第４位は「バレーボール」（8.8%）。

主な理由は、

「かっこいいから」

となりましたが、

バレーボールらしい理由として、

「身長高めが好きだから」

「身長が高い人多そうだから」

「スタイルよさそう」

など、「背が高くてスタイルが良さそう」というイメージ。

令和の現在でも高身長な男性がモテるのは間違えなさそうです。

また、

「自分がしてるから」

「自分がバレーボールをやってるから」

「自分がやってたから見るのが好きなのとスパイクなどかっこいいから」

などの意見も。

女子高生自身も経験しているからこそ、プレーの難しさや努力がわかり、

そのうえで「かっこいい」と感じているようです。

他には、

「ハイキューでバレーボールの良さを知ったから」

「ハイキュー見ていてああいう感じの彼氏だったらいいなと思った」

という声もあったことから、好きな作品から競技に興味を持ち、

結果、「彼氏にやってもらいたい」を感じている女子高生もいそうです。

第5位は「バドミントン」（4.8%）。

多く集まった意見として、

「一緒にやっていて楽しい」

「一緒にやりたい」

「休みの日に２人でやりたいから」

「一緒にバドミントンをしたい」

と、「一緒にやりたい」「一緒に楽しめるから」という声が印象な結果に。

見てときめくスポーツというより、「休日に2人でシャトルを打ち合う姿」を想像しやすい

スポーツとして選ばれているのかもしれません。

また、

「私がバドミントン部だから」

「自分もやってるから」

「自分がやっているスポーツだから」

「自分もできるスポーツだから」

など、“同じ目線で話せる”“プレーの大変さがわかる”という安心感も、

バドミントンの魅力のひとつになっているようです。

【男子高生の１位も「バスケットボール」に！「一緒にやりたい」の声多数】

続いて、全国の男子高生にも「彼女にやってもらいたいスポーツはなんですか？」と聞いたところ、

第１位に「バスケットボール」（34.4%）が選ばれたということです。

バスケットボールを選んだ男子高生の回答理由を見ていくとほとんどが、

「一緒にできるから」

「一緒にしたいから」

という意見で溢れかえりました。

男子は、女子に比べて「一緒にやりたい」といった、“距離の近さ”を重視するのかもしれません。

また、

「自分がやっているから」

という回答も目立ったことから、

バスケットボール経験者同士、一緒に練習をして距離が近づくシチュエーションに

“萌えポイント”が隠されているのかもしれません。

第２位には「バレーボール」（20.4%）がランクイン。

男子高生からは、

「かわいい」

「バレーはかわいいから」

「絶対可愛い」

など、“かわいい”を理由にする声が集まりました。

バレー部に「白い肌」「身長が高め」「元気そう」といった“かわいさ要素”を

イメージする男子高生もいるようで、そのイメージのまま回答している傾向が垣間見られました。

また、１位のバスケ同様

「一緒にやりたい」

「自分ができるから」

という回答もありました。

やはり、同じ競技ができるということは男女の距離も近づけるのでしょう。

いかに、「一緒にプレーできるかどうか」を男子高生が大事にしているかもわかる結果となりました。

第３位にランクインした「バドミントン」（10.8%）も

一緒にプレーできるかが肝に。

「バドミントンを一緒にしたい」

「彼女と一緒にできるから」

「自分もできるので一緒に楽しめるから」

「自分もできるスポーツだから」

「私が好きなので一緒にできたら楽しいだろうから」

「2人でラリーが続けば楽しい」

などの意見がメインとなりました。

“ちょっとした休日デートにもなりそう”という、

日常の延長線上にあるスポーツとしてイメージされていることが

TOP3に入った背景にはありそうです。

第４位の「テニス」（6.5%）も

「一緒にしたいとおもうから」

「自分もやってるから一緒にやりたい」

「生涯スポーツだから」

など、長く大人になっても一緒にできそうという理由から選ぶ男子高生が

目立つ結果となりました。

第５位の「水泳」（5.4%）も、

「一緒に泳げるから」

「プールに行ける」

など“一緒”がキーワードになる中、

「溺れたら助けてくれるから」

「いざというときに守ってくれそう」

という、男子らしくない意見も。

ジェンダーレスの時代、男子が助ける役割を持つのではなく、

性別関係なく、できる人が補うという考えがしっかり浸透していることから

このような意見も出たのかもしれません。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/dating-sports-ranking/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

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を最大限に活かし、

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調査期間 2026.3.6～2026.3.16

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生(男女)

有効回答数 366名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

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MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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