ファインディ、「AWS Marketplace」で「Findy Team+」の提供開始

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォーム「Findy Team+」を、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）が展開する「AWS Marketplace」にて提供開始したことを発表します。

あわせて、当社はAWSより「AWS ISV Accelerate Program」および「AWS Global Startup Program」の認定を取得しました。さらに、2026年6月25日（木）～26日（金）に幕張メッセで開催予定の「AWS Summit Japan 2026」にスポンサーとして協賛します。今回の「AWS Marketplace」での提供開始および各種AWSプログラムへの認定を通じて、当社はAWSとの連携を強化し、エンタープライズ企業への導入拡大ならびに国内外における「Findy Team+」の展開を加速してまいります。

◆ 「AWS Marketplace」での提供開始について

「AWS Marketplace」は、AWSユーザーがソフトウェアを検索・購入・導入できるオンラインソフトウェアストアです。

今回、「Findy Team+」が「AWS Marketplace」で購入可能になることで、AWSを利用する企業は、既存のAWS購買プロセスと連携しながら、「Findy Team+」をよりスムーズに導入できるようになります。

これにより当社は、「AWS Marketplace」を通じた販売チャネルを拡大し、エンタープライズ企業を中心に、AI時代における開発組織変革を支援する体制を強化してまいります。

◆ AWSプログラム認定とAWS Summit Japan 2026への協賛について

「AWS Marketplace」での提供開始に加え、当社はAWSより「AWS ISV Accelerate Program」および「AWS Global Startup Program」の認定を取得しました。

「AWS ISV Accelerate Program」は、AWS上で稼働する、またはAWSと統合されるソフトウェアソリューションを提供するAWSパートナー向けの共同販売プログラムです。また、「AWS Global Startup Program」は、成長フェーズにあるスタートアップを対象に、製品開発・市場開拓・共同販売を支援する招待制プログラムです。

これらの認定を通じて、当社はAWSとの共同販売や共同マーケティング施策を推進し、エンタープライズ企業に向けた「Findy Team+」の提案体制をさらに強化してまいります。

さらに、2026年6月25日（木）～26日（金）に幕張メッセで開催予定の「AWS Summit Japan 2026」にスポンサーとして協賛します。同イベントへの協賛を通じて、クラウドとAIイノベーションに関心を持つ企業・技術リーダーに向けて、「Findy Team+」が支援するAI時代の開発組織づくりを発信してまいります。

◆ 今後の展望

当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンのもと、「AWS Marketplace」での提供、AWSとの共同販売、AWS Summit Japanをはじめとするイベントでの発信を通じて、国内外の企業に対する支援をさらに拡大してまいります。

今後もAWSとの連携を強化し、「Findy Team+」のエンタープライズ企業への導入拡大およびグローバル展開を加速することで、AI時代における開発組織づくりと事業成長を支援してまいります。

◆ 経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォーム「Findy Team+」とは

「Findy Team+」は、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォームです。AI活用の基盤構築を支援するコンサルティングから、開発状況や投資対効果のデータ化までを網羅し、開発現場の改善から経営判断までを一気通貫で支援します。

当社は、2026年5月からAI時代のソフトウェア開発力を経営資産と捉える「開発資本」という概念を提唱しています。エンジニアの「人的資本」とAI投資などの「技術資本」を掛け合わせ、開発組織を企業成長を支える「経営資産」として強化します。現在はスタートアップから大手まで約1,400社（トライアル含む）へ導入されています。

◆ ファインディ株式会社について

- Findy Team+ 公式サイト：https://jp.findy-team.io/- Findy Team+ AWS Marketplace掲載ページ：https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-yao7pec4rwha4- Findy Team+のサービス資料ダウンロード：https://jp.findy-team.io/download/service-document/- AI時代の開発資本：https://jp.findy-team.io/engineering-capital/

2016年に事業を開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。

現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI時代の開発資本プラットフォーム「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、およびテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。サービスの累計会員登録数は約29万人、国内外のスタートアップ企業から大企業までの約5,400社にお使いいただいております。（※）

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名： ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地： 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者： 代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト ： https://findy.co.jp/

（※）Findy 転職、Findy Freelance、Findy Team+、Findy Tools、Findy Conference の5サービス累計での登録企業数及び会員登録数です。なお、1社又は1名の方が複数のサービスに登録している場合は、そのサービスの数に応じて複数のカウントをしており、Findy Team+のトライアル導入企業数も含まれます。