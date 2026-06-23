「オーロラAIコール」個社ごとの業務ニーズに合わせる 「通話要約カスタマイズ機能」をリリース

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社メディア4u（東京都港区、代表取締役社長：岩館 徹、以下「メディア4u」）が提供する音声AIエージェント「オーロラAIコール(https://aurora-x.jp/aurora-aicall/)」は、通話要約の抽出内容を個社ごとにカスタマイズする機能アップデートを実施いたしました。

今回のアップデートの最大のテーマは、「システムに業務を合わせるのではなく、業務にAIを合わせる」ことです。 決まったフォーマットしか出力できない従来の自動応答システムとは異なり、お客様の実際の業務フロー（受付項目）に合わせて抽出内容を自由にカスタマイズし、現場が本当に欲しい情報だけを、欲しい形ですぐにお届けします。

アップデートの背景：

従来の通話要約機能では、通話の全体的な概要を把握することは可能でしたが、企業ごと、あるいは業務ごとの「絶対に確認したい必須項目」が要約から割愛されてしまうケースがありました。その結果、担当者が正確な情報を得るために、結局は録音データを聞き直したり、文字起こしの全文を読み返したりする二度手間が発生していました。

このような課題を解決し、各社の現場オペレーションに即した実用的なAI電話対応を実現するため、本機能を開発いたしました。

主なアップデート内容： 自社専用にカスタマイズされた通話要約を、現場のスマホへダイレクト通知

今回のアップデートにより、従来の「長文をただ短くしただけのAI要約」の常識を打ち破り、個社ごとの業務目的に合わせて通話要約の抽出項目を自由にカスタマイズできるようになりました。

現場のスタッフが普段使っている「紙のメモ」や「エクセルの受付表」などのいつものアリングシートをそのままAIに再現させることが可能です。人間がAIの出力結果から必要な情報を探すのではなく、AIが必要な答え（必須項目）を最初から箇条書きで整理して出力するため、現場のオペレーションを変えることなくスムーズに導入いただけます。

さらに、AIが対応した通話終了後は、その「カスタマイズされた通話要約」と「録音データ」を担当者のスマートフォンへSMSで通知します。外出先でわざわざPCを開いて管理画面にログインし、該当ログを探し出す手間は一切不要。ほかの作業中でもお客様の声をスピーディーかつ正確に把握し、迅速なフォローアップへ繋げることができます。

通話要約カスタマイズの活用事例 ：

■事例1：飲食店やサロンの「予約受付」

予約に必要な必須項目を漏れなく抽出し、すぐに確認可能です。

■事例2：保守サポート・修理の「出張受付」

現場の作業員が移動中にSMSで要件を把握し、到着前にスムーズな対応準備ができます。

■事例3：不動産・賃貸への「物件問い合わせ」

営業担当者が外出先からでも顧客のニーズを瞬時に把握し、スピーディーな折り返し連絡が可能です。

「オーロラAIコール」とは

「オーロラAIコール」は、AIエージェントが受電・架電・多言語対応などを自動化するクラウドサービスです。24時間365日、決して疲れることなく働き続けるAIが、予約受付や問い合わせ対応（受電）から、見込み顧客への積極的なアプローチ（架電）までを代行。人手不足の解消はもちろん、休眠顧客の掘り起こしによる売上機会の創出にも直結します。

「うちの電話業務も、AIに任せられるだろうか？」 少しでもそう思われた方は、ぜひ一度サービスサイトをご覧ください。

サービスURL：https://aurora-x.jp/aurora-aicall/

今後の展望について

メディア4uでは、今後も単なる「効率化・自動化」にとどまらず、お客様の現場にある課題やニーズを起点に、本質的な課題解決につながるプロダクトを追求してまいります。AI技術の活用を通じて、「業務効率化」と「顧客体験（CX）の向上」を両立し、お客様のビジネスに実効性のある価値を提供し続けます。

今後のアップデートでも、AIエージェントを初めて導入する方でもさらに直感的に操作できるような「AIでプロンプトを作成できる機能」の追加を予定しております。現場の即戦力として、誰もが簡単に使いこなせる実用的な進化にぜひご期待ください。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】

代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人

本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：1994年11月

株式：東証スタンダード市場（コード番号：4193）

コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/



【株式会社メディア4u】

代表者：代表取締役社長 岩館徹

本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30 赤坂1丁目センタービル 9F

設立：2005年11月

出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％

事業内容：法人向けコミュニケーションサービス「オーロラX」の運営・販売

コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社メディア４u ビジネス推進グループ

TEL： 03-5544-9963

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp