暑い夏に金沢からの贈り物！「氷室の雪氷」パネル展の開催！！

東京都板橋区

板橋区は、令和８年７月６日（月）から７月１０日（金）の期間、板橋区役所本庁舎１階イベントスクエアで、石川県金沢市から贈られる「氷室の雪氷」パネル展示を行います。

また、７月７日（火）には、藩政期に加賀藩主が徳川将軍に雪氷を献上した慣わしに従い、加賀藩ゆかりの地である板橋区へ、金沢の奥座敷である湯涌温泉から「氷室の雪氷」が贈られます。当日は「氷室の雪氷」を展示するため、実際に天然の雪氷に触れ“涼”を感じることができます。

石川県金沢市とは、江戸時代に現在の板橋区内に加賀藩の下屋敷が置かれていたことから、様々な交流を深めてきました。その永年にわたる友好関係を更に発展させるため、平成20年7月に友好交流都市協定を締結しています。今回の取組を通して、両都市の交流を更に深め、相乗効果による両都市の魅力向上に取り組んでいきます。

日時・会場

昨年度贈られた氷室の雪氷

会場 板橋区役所本庁舎１階イベントスクエア (板橋区板橋二丁目66-1）

１. パネル展

令和８年７月６日（月）１０：００ ～ ７月１０日（金）１６：３０

２. 「氷室の雪氷」贈呈式・展示

●令和８年７月７日（火）１１：２０ ～ １１：４５

板橋区と金沢市湯涌温泉観光協会による「氷室の雪氷贈呈式」

会場：区役所本庁舎１階イベントスクエア（板橋区板橋二丁目66-1）

●令和８年７月７日（火）式典終了後 ～ １６：００ 一般公開展示

氷室の雪氷

江戸時代、毎年７月１日（旧暦６月１日）にあわせて加賀藩から将軍家へ氷室の雪氷を献上する慣わしがあったころから、金沢市では７月１日を「氷室の日」として、氷室饅頭を食べ、無病息災を祈る日としています。

※氷室雪詰め（１月）※氷室開き（６月末）

問い合わせ

板橋区 産業経済部 くらしと観光課

電話：3579-2251