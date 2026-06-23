AKB48特集号!!『アップトゥボーイ vol.364』本日発売

『アップトゥボーイ』40周年記念号第5弾の表紙&巻頭は、AKB48！

株式会社ワニブックス『アップトゥボーイ Vol.364』表紙

結成21周年。新時代に燦然と輝く現在のAKB48の代表ともいえる、佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、伊藤百花、川村結衣の5名が、『アップトゥボーイ』の表紙＆巻頭グラビアに堂々登場！

今回は彼女たちの持つ多様な魅力を、3つの衣装で切り取りました。まずはAKB48のアイコンとも言える制服衣装で圧倒的なアイドル性を、つぎにナチュラルな部屋着では等身大の柔らかい素の表情をとらえました。そして、令和の空気感とアイドルとしての王道を兼ね備えた白ドレスでは、洗練された透明感と少し大人びた美しさを表現しています。

「いまのAKB48、最高にかわいくないですか？」――そう自信を持ってお届けする、圧倒的なビジュアルで魅せる20ページ！ グループが築き上げてきた誇り高き原点と、アップデートされ続けるAKB48の今の魅力がたっぷりと詰まった、ファン必携のメモリアルなグラビアに仕上がりました。AKB48の輝かしい未来を確信させる圧巻のページをお見逃しなく！

佐藤綺星×秋山由奈×八木愛月×伊藤百花×川村結衣(AKB48)

秋山由奈×八木愛月(AKB48)※左から伊藤百花×川村結衣×佐藤綺星(AKB48)※左から

※いずれも『アップトゥボーイ vol.364』誌面カット

限定版の表紙にはAKB48倉野尾成美が登場！

本誌連載で毎号フィーチャーしているAKB48倉野尾成美が、今号はロンググラビア＆TSUTAYA限定版の表紙に登場！

今回のグラビアでは、肩の力がすっと抜けた完全オフモードの素顔をたっぷりと切り取りました。夕暮れ時にスーパーへ立ち寄り、のんびりと家路につく……。そんな、どこか心温まるCMのワンシーンのようなエモーショナルなシチュエーションは必見です。親密な空気感の中で見せる、生活感あふれる等身大のなるちゃんの魅力を、ぜひ誌面でご堪能ください。

AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展を開催！

『アップトゥボーイ vol.364』TSUTAYA限定版表紙『アップトゥボーイ vol.364』TSUTAYA限定版裏表紙倉野尾成美(AKB48) 『アップトゥボーイ vol.364』誌面カット

今号のAKB48特集号を記念して、AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展を開催。直筆サイン入りパネルの抽選プレゼントなど、特典もありアップトゥボーイのAKB48特集号を大いに盛り上げる企画となっています。

●AKB48×『アップトゥボーイ』パネル展

開催店舗：HMV&BOOKS SHIBUYA

期間：6/23（火）～ 7/5（日）

場所：レジ前POPUPスペース

【雑誌概要】

『アップトゥボーイ vol.364』(2026年8月号)

発売：ワニブックス

発売日：2026年6月23日

定価：1,400円(税込)

体裁：A4判・96ページ

付録：B3サイズポスター1種

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H28Y24YC

★創刊40周年！！

アップトゥボーイ オフィシャルサイト

https://utb.wanibooks-newscrunch.com/