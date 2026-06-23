イープラス、WOVN.io で外国人向けにチケットサイトを英語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社イープラス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渋谷 学、以下 イープラス）の外国人のお客様向けチケット販売サイトに導入されました。最新のエンターテインメント情報を、より多くの外国人のお客様へ母国語で届けることで、アーティストやイベントの魅力を最大限に伝えられる、「最もわかりやすいチケットサイト」を目指されます。

■アーティストやイベントの魅力を海外へも最大限に伝えられるチケットサイトへ

イープラスは、業界最大級のチケット販売サイト「イープラス」の企画運営を中心に、Web メディア「SPICE」の運営、興行企画の主催など、幅広くエンターテインメント事業を行う企業です。業界最大級のチケット販売サイト「イープラス」の会員数は2,700万人にのぼり、2000年のサービス開始以来、一般発売に先駆けてチケットの申込ができる「プレオーダー」システムや、電子チケットサービス「スマチケ」など、常に業界に先駆けて新しいサービスを提供してきました。



イープラスでは、以前から外国人のお客様向けのチケット販売サイトを日本向けのチケット販売サイトとは別のサイトとして多言語で運用していました。また、翻訳はすべて手作業で行っており、主催者への確認・調整からサイト反映まで複数の工程を経るため、外国語でのチケット販売を希望する公演であっても、受付開始までにタイムラグが発生し、また運用リソースも逼迫する状況でした。

近年、インバウンド需要の高まりを背景に、外国人のお客様からのチケット購入ニーズや主催者による多言語での販売要望が増加しています。このような状況を受け、より迅速に、より多くの公演情報に対して、リソース負荷を高めることなく外国語に対応することが求められていました。また、アーティスト名やイベント名など、固有名詞の正確な翻訳が求められる場面も多く、高精度な翻訳エンジンや辞書機能の使用により、ストレスなく翻訳できる仕組みの必要性も高まっていました。

こうした背景から、多言語対応の効率化と対応公演数の拡大を目的に、WOVN.io を導入しました。

■情報の正確性と高負荷への耐性、手厚いサポートが導入の決め手に

下記3点が WOVN.io 採用の決め手となりました。

- エンタメ特有の表現にも対応可能な高精度の翻訳品質WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』の用語集機能では、Web サイト上で頻出する専門用語や固有名詞を一元管理し、対訳を統一できます。チケット販売において重要な、アーティスト名や公演名などの特有の表現を正確に反映し、表記ゆれを防げる点を評価いただきました。- エンタメ業界も含めた豊富な WOVN の導入実績WOVN では、エンタメ業界をはじめとするあらゆる業界での18,000サイト以上の豊富な導入実績があります。幅広い業界における豊富な導入実績が、信頼性の高いソリューションとして、WOVN.io を選定する後押しとなりました。- 導入から運用まで、寄り添った伴走型サポートWOVN.io では、導入から運用まで、専任のサポート担当者が手厚く伴走支援を行います。イープラスでは、チケットサイトのリニューアルと多言語対応方法の検討を並行する中で、サイト構築や運用負荷まで見据えた提案・支援を受けられる点も評価につながりました。■導入サイトについて（ https://eplus.tickets/en/(https://eplus.tickets/en/) ）

イープラスの外国人のお客様向けのチケット販売サイトに導入され、日本語から英語に対応しています。

■今後の展望

イープラスは、「言葉は異国の文化理解のために不可欠な媒体である」という考えのもと、アーティストやイベントの魅力を最大限に引き出して届けることを重要なミッションとして捉え、海外ユーザーにとって「最もわかりやすいチケットサイト」を目指す考えです。

WOVN は、日本のエンターテインメントを世界へ届け、海外ファンとの接点を広げる企業様の取り組みを、今後も継続的にサポートしてまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日時点

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246