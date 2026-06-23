【今だけ無金利！】展示試乗車の二輪電動バイクが、さらにお得に購入できるキャンペーンを期間限定で実施！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、展示および試乗に使用された二輪電動モビリティを対象に、より手軽に購入できる「二輪展示試乗車限定０金利キャンペーン」を2026年6月30日（火）までの期間限定で実施いたします。

■ 背景：物価高・燃料費の上昇で“移動コストの見直し”が加速

近年、物価上昇やガソリン価格の高騰を背景に、日常生活における「移動コスト」を見直す動きが加速しています。

特に都市部では、通勤・通学や短距離移動において、維持費を抑えられる電動モビリティへの関心が高まっている中、二輪電動モビリティは、コンパクトで取り回しがしやすく、駐車スペースに困りにくい点や渋滞の影響を受けにくい点から、都市生活に適した移動手段として再評価されています。

さらにブレイズの車両は、すべて折りたたみ可能な設計を採用。自宅での省スペース保管に加え、車載して持ち運ぶこともできるため、外出先での移動手段として活用できるなど、利用シーンの広がりも特長です。

一方で、「初期費用を抑えて導入したい」といったニーズは依然として強く、ブレイズにも同様の問い合わせが増加しています。

こうしたニーズに応えるため、同社では展示試乗車として使用されていた車両を活用した販売を展開。

さらに今回は、これまで好評をいただいてきたゼロ金利キャンペーンを、初めて二輪の展示試乗車に適用。

すでにお得な価格設定の車両に”金利手数料0円”を組み合わせることで、月々の負担を抑え、より手の届きやすい購入環境を実現しました。

■ 展示試乗車だから実現する“特別価格”

対象は、展示および試乗に使用された車両です。

・使用に問題のないコンディション

・外観に軽微なキズがある場合あり

・すべて一点モノ（在庫限り）

品質を担保しながら価格を抑えることで、コスト重視ユーザーにも最適な選択肢となっています。

車両状態を確認したい方は、こちら（https://cart.blaze-inc.co.jp/shopbrand/ct29）

なお、ゼロ金利キャンペーンを利用せず、上記サイトよりそのままご購入いただくことも可能です。

■ 無金利で“月々の負担を抑えて購入可能”

本キャンペーンでは、最大24回の金利手数料0円に対応。

◆一部車両例

・キックボードEV ライトモデル（一般小売価格：税込 118,800円）

税込99,000円 ／ 月々4,100円～

16歳以上なら免許不要で運転できる“手軽に始められる特定小型原付モデル”

・スマートEV（一般小売価格：税込 239,580円～）

税込139,000円 ／ 月々5,700円～

最高速度30km/hでしっかり走れる“スピード重視の方に最適な次世代EV”

・EVスクーター（一般小売価格：税込 195,580円）

税込149,800円 ／ 月々7,200円～

椅子付きで座っても立っても走行可能な“快適性と実用性を両立したモデル”

※金額はすべて税込み表記となります。

※自賠責保険料は別となります。

※お支払い金額に関して：初月は端数分が上乗せされます。

■ 全国どこでも送料無料

対象車両は、全国どこでも送料無料で配送可能。

地方在住の方でも安心して購入いただけます。

■保証について

販売する厳選中古車のうち、2輪電動バイクの中古車を対象とした新サービス「中古車あんしんプラス」を用意しました。

本サービスは、中古車購入時にオプションとして選択可能。11,000円（税込）で、特別保証を受けられる有料オプションです。

詳細はこちら :https://portal.blaze-inc.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/05/%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_20250501-1.pdf?_gl=1*1sy7wke*_gcl_au*MjUzNjIzMzEzLjE3NDIyNjkxNjM.*_ga*MTY0NTI2MTUzOC4xNzI2NjMwMjY1*_ga_D0LK49VT8C*czE3NDcxMDMwNDkkbzExMiRnMSR0MTc0NzEwMzU4NiRqNjAkbDAkaDE3NjcxMDExNjc.&ktr_sid=f96074e21d08ca62d2bc3f2e61453c28&ktr_rpt=1

「中古だから不安…」というお客様でも、安心して電動バイクライフをスタートしていただけるよう、今後もブレイズはサポート体制の充実に取り組んでまいります。

■ 試乗体験会＆展示車両即売会を同時開催！

2026年6月27日(土)・28日(日)には、実際に車両を体験できる試乗イベントを開催。

新商品の二輪特定小型原付『ブレイズ イーカーゴ』をはじめ、三輪電動バイク、四輪電動ミニカーなど、全11車種の電動モビリティを展開しています。

さらに同会場では、今回のキャンペーン対象車両の展示車両即売会も同時実施します。

「実際に乗ってから決めたい」「サイズ感や操作性を確認したい」という方に最適な機会です。

試乗体験会詳細はこちら

https://portal.blaze-inc.co.jp/news/7912/

■ キャンペーン概要

〈期 間〉

2026年6月30日（火）まで

〈内 容〉

ショッピングローンでブレイズの電動モビリティを購入すると、最大24回まで金利手数料0円でご利用いただけます。

〈対象車両〉

展示・試乗に使用された二輪電動モビリティ

〈お申込みに際して〉

https://portal.blaze-inc.co.jp/contact_zero_rate/

上記の、「ゼロ金利キャンペーン専用お問い合わせ」ページよりお問い合わせください。

担当より折り返しご連絡いたします。

〈ご注意点〉

・ショッピングローンには審査が必要です。

・お申し込みの際には、身分証明書（自動車運転免許証、健康保険証など）と引き落とし口座情報が 必要となりますので、あらかじめご用意ください。

・未成年の方は、親権者の承諾が必要です。

＜ご購入に際して＞

・お申し込み後、ブレイズ公式ECサイトよりご購入いただきます。

・ブレイズ公式ECサイトのみのご購入となります。楽天市場からのご購入はキャンペーン対象外となります。

・販売店、量販店でのご購入は適用されませんのでご注意ください。

＜注意事項＞

本キャンペーンは予告なく終了または内容が変更となる場合がございます。

本キャンペーンは他のキャンペーンとの併用はできません。

■商品紹介

【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

【車体価格】\108,000（税込 \118,800）

【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き電動キックボードです。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

【スマートEV】

公道走行が可能な【小型折りたたみ電動バイク】です。

・100％電気エネルギーで走行

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約30km

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

スマートEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/

■PRICE

【車体価格】\217,800 （税込\239,580）



【EV スクーター】

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち＆座り乗り電動バイク】です。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

EVスクーター 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売