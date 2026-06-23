【いわきFC】ジュ・ヒョンジン 選手、契約更新のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、ジュ・ヒョンジン選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新たな契約期間は2027年6月30日までとなります。

【ジュ・ヒョンジン（HYUN JIN JOO）】

| ポジション

GK

| 生年月日

2005年2月6日（21歳）

| 身長/体重

190cm / 84kg

| 出身

大韓民国

| 経歴

富陽小学校（韓国） → 五山中学校（韓国）→ 大東稅務高校（韓国） → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点

＜通算＞

J2リーグ：1試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点

| コメント

「契約延長により、いわきで4シーズン目を迎えることになりました。1日でも早く皆さんに試合でプレーする姿をお見せできるよう、練習に励みます。引き続き、応援よろしくお願いします」