【いわきFC】ジュ・ヒョンジン 選手、契約更新のお知らせ

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株式会社いわきスポーツクラブ





このたび、いわきFCは、ジュ・ヒョンジン選手との契約を更新いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新たな契約期間は2027年6月30日までとなります。



【ジュ・ヒョンジン（HYUN JIN JOO）】




| ポジション


GK



| 生年月日


2005年2月6日（21歳）



| 身長/体重


190cm / 84kg



| 出身


大韓民国



| 経歴


富陽小学校（韓国） → 五山中学校（韓国）→ 大東稅務高校（韓国） → いわきFC



| 出場記録


＜2026年＞
百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点



＜通算＞
J2リーグ：1試合出場 / 0得点、百年構想リーグ：0試合出場 / 0得点、天皇杯：1試合出場 / 0得点



| コメント


「契約延長により、いわきで4シーズン目を迎えることになりました。1日でも早く皆さんに試合でプレーする姿をお見せできるよう、練習に励みます。引き続き、応援よろしくお願いします」