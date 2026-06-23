久保史緒里さんが初表紙＆インタビューページに登場！『25ansウエディング』2026 Summer＆Autumn

株式会社ハースト婦人画報社

花嫁たちのバイブルとして長く愛され続けるブライダルマガジン『25ansウエディング（ヴァンサンカン ウエディング）』（発行：株式会社ハースト婦人画報社、本社：東京都港区、代表取締役社長：ニコラ・フロケ）は、久保 史緒里さんが初のカバーガールを務める2026 Summer＆Autumn号 を6月23日（火）に発売します。

カバーガールインタビュー

久保史緒里さんが初登場！「幸せのミューズスタイル」

2025年に乃木坂46を卒業し、俳優として次々と挑戦を重ねる久保史緒里さん。そんな今をときめく久保史緒里さんが、最旬のドレスとハイメゾンのジュエリーをまとい登場。ハッピー感溢れる花嫁スタイルをお届けします。

【インタビュー抜粋】

“母が裁縫を好きだったこともあり、幼い頃から刺繍やレースが大好きです。今回の表紙のレースのドレスや、繊細なビジューが煌めくアメリカンスリーブのドレスは、まさに私の好み。

最近、友人の結婚式に出席したのですが、彼女のドレス姿を目にした途端、涙が溢れてきて……。ウエディング・ドレスの威力ってすごいなと感動しました。私も結婚式で素敵なドレスを着るのが夢ですね”

グレース・ケリーやオードリー・ヘプバーンに憧れて

いま選びたい「王道エレガンス」

グレース・ケリーとオードリー・ヘプバーン、いつの時代も人々を魅了し続けるふたりに宿るのは、気品と優雅な佇まい。そんな永遠のエレガンスをヒントに大切な日にふさわしいドレススタイルをご案内します。

海外ドレスのトレンドNEWS 2026

2026年春、バルセロナとニューヨークで開催された2大ブライダル ファッションウィークをエディターが現地取材。最注目のコレクションを一挙にご紹介します。

創刊40周年記念企画 花嫁STYLE白書

25ansウエディング オフィシャル・ブライズの結婚事情を調査。運命のドレスやリング選び、前撮りや後撮り、披露宴の演出など、プレ花嫁にとって役立つリアルな声をお届けします。

おしゃれな装花のコーディネイト術

人気の会場装花トップ3といえば、「リュクスな白」「大人スイートなピンク」「非日常の世界をつくり上げるドラマチックなデザイン」。3つのテーマのもと、最旬のコーディネート例と素敵な空間に仕上げるコツを解説します。

別冊付録「ブライダルジュエリーBOOK」

憧れブランドのエンゲージ&マリッジリングをクローズアップ。ブランドの歴史やアイコンリングの紹介、美しい重ねづけの提案も必見です。腕時計カタログも収録。

【約58％OFF】 医師監修スキンケアブランド「RyBelle」のサテンミストが、『25ansウエディング』最新号とセットになって数量限定発売！

「RyBelle（リベル）」サテンミスト（ミスト状化粧水100ml／4,400円・税込）は、乾燥や肌荒れ、くすみが気になる肌を優しくケアし、ハリとツヤのある、潤いに満ちた理想の肌へと導きます。毎日のスキンケアのファーストステップとしてはもちろん、外出先での乾燥対策やメイク直しにも、ふんわり香るベルガモットの香りとともにお楽しみいただけます。ワンランク上の美肌ケアを叶えたいすべての女性へ、話題の本格スキンケアを約58％OFFのスペシャルプライスで試せる絶好のチャンスです。

数量限定のため、お見逃しなく！

ご購入はこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18661276/)

セット内容：『25ans Wedding 2026 Summer/Autumn』 ＋「RyBelle」サテンミスト化粧水

セット価格：2,530円［本体2,300円］（税10%）

ミスト製造国：日本

容量：100ml

使用期限：2029年5月（※未開封）

その他の特集ラインナップ

・美しき花嫁のきもの ・憧れのPARISウエディング

・ラグジュアリーホテルのフォトスポット案内

・麻亜里さんがナビゲート！ 結婚式までのHAPPYな過ごし方

・ウエディング完璧スケジュール

25ansウエディング（ヴァンサンカン ウエディング）

【発売日】6・12月発売

【販売価格】1,700円（税込）

全国の書店、各ネット書店で6月23日（火）発売！

Amazon(https://amzn.to/4vWqchv) 楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18642466/?variantId=18642466) セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/detail/1107718539) HMV&BOOKS(https://www.hmv.co.jp/en/artist_%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E5%A9%A6%E4%BA%BA%E7%94%BB%E5%A0%B1%E7%A4%BE_000000000546424/item_25ans-Wedding-2026-Summer-Autumn-Fg-Mook_16941137) エル・ショップ(https://elleshop.jp/web/commodity/000/364900215001/)

『25ansWedding (ヴァンサンカン ウエディング)』は2026年に創刊 40年を迎える、歴史と伝統のあるブライダルマガジンです。 人生の素晴らしい節目のひとつである結婚式を挙げる意味を見つめ、ゲストがおもてなしの心を感じることができる、真に上質なウエディングを提案しています。 会場やウエディング・ドレス、ジュエリーを中心に、ヘア＆メイクやブーケ、挙式の心得など、花嫁の知りたいことを丁寧に紹介。エンゲージメントリング選びや、おしゃれなウエディング・フォト、花嫁美容の企画にも力を入れており、新時代のウエディングに相応しい情報をプリントとデジタルの両軸で発信しています。

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ハースト婦人画報社｜ハースト・デジタル・ジャパンについて

株式会社ハースト婦人画報社は、アメリカに本社を置き、世界40か国で情報、サービス、メディア事業を展開するグローバル企業、ハーストの一員です。株式会社ハースト・デジタル・ジャパンは、デジタルビジネス拡大のため2016年に設立された株式会社ハースト婦人画報社の100％子会社です。

1905年に創刊した『婦人画報』をはじめ、『25ans（ヴァンサンカン）』、『ELLE（エル）』、『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』、『Esquire（エスクァイア）』などを中心に、ファッション、ライフスタイルなどに関する多数のデジタルメディアの運営と雑誌の発行を手掛けています。『ELLE SHOP（エル・ショップ）』をはじめとするEコマース事業も収益の柱に成長。近年はクライアント企業のマーケティング活動をトータルにサポートする『HEARST made （ハーストメイド）』 、データに基づくブランドマーケティング支援を行う『HEARST Data Solutions（ハースト データ ソリューションズ）』を立ち上げるなど、コンテンツ制作における知見にデジタルとデータを融合した企業活動を展開しています。またISO14001を取得しサステナビリティに配慮した経営を実践しています。