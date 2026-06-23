【テレビ愛知】傑作！日本映画2作品をTVerで無料配信スタート！中井貴一・佐々木蔵之介W主演『嘘八百』＆ 松田翔太・新垣結衣ら豪華キャスト共演の青春映画『ワルボロ』

テレビ愛知株式会社

テレビ愛知は、日本映画「嘘八百」「ワルボロ」の2作品を、民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて配信を始めました。TVerはすべて無料で見放題です。

もう一度あの笑いや感動を味わいたい方・ずっと今作を見てみたかった方は、いつでもどこでもスマートフォンやパソコンなどからお楽しみいただけます！

『嘘八百』（2018年）

中井貴一×佐々木蔵之介W主演。＜目利き古物商＞と＜腕利き陶芸家＞が贋作で一攫千金を狙う！ロマン溢れる骨董の世界で、「幻の利休の茶器」をめぐる騙し合いバトル勃発！

配信先URL（https://tver.jp/episodes/epp5cw8m9r）

あらすじ 大阪・堺。千利休を生んだ茶の湯の聖地に、大物狙いで空振りばかりの目利き古物商・小池則夫（中井貴一）がお宝を探しにやってきた。出会ったのは、腕は立つのに落ちぶれくすぶっていた陶芸家・野田佐輔（佐々木蔵之介）。ある大御所鑑定士に一杯食わされ、人生の出端をくじかれた二人は結託し、“幻の利休の茶器”を仕立て、仕返しついでに一攫千金を狙う。それは、家族や仲間、大御所鑑定士、さらには文化庁までも巻き込む、大騒動に――。

監督 武正晴

出演 中井貴一、佐々木蔵之介、友近、森川葵、前野朋哉、堀内敬子、坂田 利夫、塚地武雅、近藤正臣ほか

『ワルボロ』（2007年）

松田翔太×新垣結衣 共演！優等生だったが、突然不良に目覚めてしまった中学生の＜ワルくてボロい＞日々を描く！

配信先URL(https://tver.jp/episodes/ephfq4ioqx）

あらすじ 80年代、東京立川市。勉強一筋だった中学3年生のコーちゃん（松田翔太）は、授業中に絡んできた、今やすっかり不良になっている幼馴染のヤッコ（福士誠治）にブチギレして大暴れする。憧れの女の子・山田（新垣結衣）にも見られ、恥ずかしいと思う反面、何故か開放感を感じてしまう。その日からコーちゃんは不良に転身し、喧嘩三昧の毎日に突入していく。髪をオールバックにして、短ラン、ボンタン、鉄板入りのカバンで登校するようになるコーちゃん。それを仲間たちは笑って迎える。隣の席の山田はコーちゃんを完全に無視するが、他の中学の不良の攻撃にも備え、新しい生活の幕が開けるのだった。

監督 隅田 靖

出演者 松田 翔太、新垣 結衣、福士 誠治、城田 優、ピエール瀧、仲村 トオルほか

＜配信概要＞

配信プラットフォーム： TVer（ティーバー）・・・無料

配信期間：2026年7月18日（土）まで

視聴方法： TVer アプリ、またはWEBサイト（ https://tver.jp/ ）にて「テレビ愛知」または「作品名」で検索してください。

テレビ愛知では、毎週金曜 昼12時30分から選りすぐりの映画を放送中！

放送予定の作品など詳細は「シネマアワー」番組HPまたは公式Xをご確認ください。

（シネマアワー公式HP）https://tv-aichi.co.jp/cinema/

（シネマアワー公式X）https://x.com/tva_cinema_10ch