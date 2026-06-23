【転職しゅふの平均年齢調査 2026年5月】45.2歳（前月比-1.0歳）

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載求人から採用に至った採用データから算出した「転職しゅふの平均年齢」を集計しました。

【傾向】

転職しゅふの平均年齢は45.2歳となり、前月比-1.0歳、前年同月比＋1.7歳となりました。

4月から6月は、子どもが新学期に入り家庭が落ち着きやすい時期であることから、子育て層が就職活動に取り組みやすく、平均年齢は低下しやすい傾向があります。2026年5月も前月から1.0歳下降しました。

年齢階層別の構成比を見ると、30代の比率は25.5％と前月から上昇した一方で、50代以上の比率は36.6％となり前月から低下しました。子育て層が多いと考えられる30～40代の比率が高まったことが、平均年齢の下降につながったと考えられます。

例年通りであれば、夏休み前までは子育て層の就職活動が活発になりやすい時期が続くため、平均年齢は低い水準で推移すると考えられます。

【調査概要】

元データ：しゅふＪＯＢで採用課金にて採用された求職者データ

調査対象：しゅふＪＯＢを通じて採用された求職者

算出方法：採用課金にて採用された求職者の応募時年齢をもとに平均年齢を算出

※数値は小数第2位を四捨五入し、小数第1位まで表示

※個人を特定しない形で統計処理を実施

※本リリースの引用の際は、

必ず「しゅふＪＯＢ調べ」とクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

Webサイトのリンクを設定いただける場合は、こちらのURLをご記載ください。

https://part.shufu-job.jp

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*2024年2月実施。しゅふＪＯＢ会員1323名のアンケート調査結果より

ビースタイルグループとは？

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。