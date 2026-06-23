累計5万部突破『THE藤井定食』に数量限定特典！ 料理研究家・藤井恵さんの「器のある暮らし」を紹介する特別小冊子付き商品を販売

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松井謙介）は、料理研究家・藤井恵さんの人気書籍『THE藤井定食』(https://amzn.asia/d/01xwjx2X)の購入特典として、限定小冊子『THE藤井定食 ～器のある暮らし～』を制作いたしました。2026年7月上旬頃より、一部の書店にて特典付き商品として店頭に並びます。

『THE藤井定食』は、藤井恵さんのインスタグラムで人気の定食レシピを初めてまとめた一冊として話題を呼び、累計5万部を突破した大ヒット書籍。おいしい料理が学べることに加え、器選びや盛りつけ、日々の暮らしのあり方まで楽しめることも、多くの読者に支持されている理由のひとつです。

今回の特典では、『THE藤井定食』の大切なテーマのひとつでもある「器」に焦点を当てた特別な小冊子をご用意しました。藤井恵さんの最新インタビューに加え、ご自宅で撮り下ろした愛用の器の写真を初公開。本誌では語りきれなかった器への思いをお届けします。

■『THE藤井定食 ～器のある暮らし～』の見どころ

書籍発売三周年を記念し、『THE藤井定食』読者から反響が大きかった「器」にフォーカスした特典を制作。

“料理をおいしく見せつつ、毎日の暮らしに寄り添ってくれる器”をテーマに、藤井恵さんの器との向き合い方を掲載。藤井さんのご自宅で新たに撮りおろした写真とともに、愛用の器や思い出の器、日々の食卓について語ったインタビューを収録しています。

また、藤井さんが長年大切に使い続けている器や、最近お気に入りだという熊本・阿蘇の陶芸家・石田裕哉さんの作品も紹介。豆皿や小鉢、日常使いの器たちを通して「日々を丁寧に味わい、楽しむ」ことの魅力を伝えます。

■限定小冊子『THE藤井定食 ～器のある暮らし～』概要

内容：

・藤井恵さんインタビュー

・愛用の器紹介

・思い出の器エピソード

・陶芸家・石田裕哉さんの器紹介

仕様：12ページ／175mm正方形

配布：『THE藤井定食』購入特典（数量限定）

※表紙帯に「購入特典オリジナル小冊子付」と記載されたシールが目印です。小冊子は裏面に貼付されています。

※「小冊子」は「THE藤井定食」本誌購入者限定の特典となります。

※「小冊子」付きの商品はなくなり次第終了となります。

■累計５万部のヒット書籍「THE 藤井定食」とは

藤井恵さんのインスタグラムで大人気の「定食」のレシピを初公開した人気書籍。定番の和定食のほか、「豚焼き肉定食」「わかめがゆ定食」などの韓国風、「パンケーキ定食」や「ビーフステーキ定食」など洋風のレシピも紹介。いろいろな定食をシーンに合わせて楽しめます。また、藤井恵さんの器選びのこだわりや、盛り付けのコツなども解説しています。



藤井さんの定食は美味しいだけでなく、海藻・きのこ・発酵食品・緑黄色野菜が必ず入るよう、栄養バランスを考えて作られており、この定食を1日1回食べれば1日元気に過ごせるというもの。量もしっかりあるので朝ごはんにも昼ごはんにも晩ごはんにもなります。また、いろいろな器に少しずつ盛りつけることで、見た目も鮮やかで楽しい食卓になるのが特徴です。

［商品概要］

書籍名：THE 藤井定食

著者 ：藤井 恵

定価 ：1760円 (税込)

発売日：2023年7月13日（木）

判型 ：B5

ISBN ：9784651203454

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

■会社概要

【株式会社ワン・パブリッシング】

代表者 ：代表取締役社長 松井謙介

所在地 ：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立 ：2020年7月

事業内容：雑誌及び書籍の出版・販売、Webページ・映像・デザイン・プロモーション・イベント

などマルチメディアコンテンツの企画・制作、その他健康器具の輸入販売など各種事業

URL ：https://one-publishing.co.jp/