【MoMA Design Store】Summer Sale 開催！世界中から厳選したグッドデザインがスペシャルプライスに
概要
【Summer Sale】
・開催期間：2026年6月26日（金）～ 7月31日（金）
・対象店舗：
MoMA Design Store 店舗（表参道／心斎橋／福岡）※福岡は7月1日より開催
MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp
※MoMA Design Store at ロフト（池袋、渋谷、銀座）の店舗はセール対象外。
※なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。
一足早く、オンラインストアでは先行セールを開催中！
オンラインストア :
https://www.momastore.jp/shop/r/r1000/
Pre-Saleを今すぐチェック！
セール対象商品一例
George Sowden PL2 ポータブルライト ピンク／レッド 税込\18,700→30％オフ
Salvador Dali The Persistence of Memory BE＠RBRICK 1000％ 税込\88,000→30％オフ
Pearl レッドワイングラス ドリンクウェア 2個セット 税込\17,380→30％オフ
バンブー カラフルストライプ ディナープレート 4枚セット 税込\9,350→30％オフ, デザートプレート 4枚セット 税込\8,250→30％オフ
Vignelli Hellerware Max スタッキング カップ＆ソーサー イエロー 6組セット 税込\17,820→30％オフ
ピーコック デスククロック レッド 税込\33,000→30％オフ
MoMA Nina Chanel Abney ジグソーパズル 1000ピース 税込\5,280→30％オフ
キース・ヘリング All Play サッカーボール 税込\27,500→30％オフ
ポータブルファン Life5 2000 ホワイト 税込\2,880→30％オフ
SUBU×Jeffrey Gibson for MoMA Chevron Spectrum 税込\14,300→30％オフ
※店舗により取扱い商品が異なります。
※在庫なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。
About MoMA Design Store
ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。
MoMA Design Store オンラインストア
https://www.momastore.jp
MoMA Design Store 表参道
東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F
03-5468-5801
MoMA Design Store 心斎橋
大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F
06-6282-6214
MoMA Design Store 福岡
福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F
092-752-1270
MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定
京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F
MoMA Design Store 渋谷ロフト
東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F
03-3462-3807
MoMA Design Store 池袋ロフト
東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F
03-5960-6210
MoMA Design Store 銀座ロフト
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F
03-3562-6210
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