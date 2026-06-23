【MoMA Design Store】Summer Sale 開催！世界中から厳選したグッドデザインがスペシャルプライスに

株式会社ロフトニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMA Design Store（運営本社：千代田区）では、6月26日（金）より各店舗にて「Summer Sale」を開催いたします。MoMA収蔵のアーティストプロダクトから、夏に活躍しそうなアイテムまで、世界中から厳選したグッドデザインが今だけのスペシャルプライスに。なくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。

概要

【Summer Sale】

・開催期間：2026年6月26日（金）～ 7月31日（金）

・対象店舗：

MoMA Design Store 店舗（表参道／心斎橋／福岡）※福岡は7月1日より開催

MoMA Design Store オンラインストア https://www.momastore.jp

※MoMA Design Store at ロフト（池袋、渋谷、銀座）の店舗はセール対象外。

※なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

一足早く、オンラインストアでは先行セールを開催中！

オンラインストア :https://www.momastore.jp/shop/r/r1000/Pre-Saleを今すぐチェック！

セール対象商品一例

George Sowden PL2 ポータブルライト ピンク／レッド 税込\18,700→30％オフSalvador Dali The Persistence of Memory BE＠RBRICK 1000％ 税込\88,000→30％オフPearl レッドワイングラス ドリンクウェア 2個セット 税込\17,380→30％オフバンブー カラフルストライプ ディナープレート 4枚セット 税込\9,350→30％オフ, デザートプレート 4枚セット 税込\8,250→30％オフVignelli Hellerware Max スタッキング カップ＆ソーサー イエロー 6組セット 税込\17,820→30％オフピーコック デスククロック レッド 税込\33,000→30％オフMoMA Nina Chanel Abney ジグソーパズル 1000ピース 税込\5,280→30％オフキース・ヘリング All Play サッカーボール 税込\27,500→30％オフポータブルファン Life5 2000 ホワイト 税込\2,880→30％オフSUBU×Jeffrey Gibson for MoMA Chevron Spectrum 税込\14,300→30％オフ

※店舗により取扱い商品が異なります。

※在庫なくなり次第終了となりますので、予めご了承下さい。

About MoMA Design Store

ニューヨーク近代美術館（MoMA）のミュージアムストア、MoMAデザインストアでは、訪れるたびに、発見、喜び、インスピレーションを得ることができます。グッドデザインを人々の生活に届けるという使命のもと、MoMAデザインストアは、世界中のアーティスト、デザイナー、メーカーを探し求め、入念に検討したデザイン基準に見合うアイテムを厳選しています。MoMAの展示を手掛けるキュレーターが認めたものだけに出会える世界で唯一の場所、それがMoMAデザインストアです。売上の一部は、MoMAにおける画期的な展示やコレクションの保存、さまざまな教育プログラムに役立てられています。

MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp

MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4F

06-6282-6214

MoMA Design Store 福岡

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

092-752-1270

MoMA Design Store 京都 ※2026年秋 リプレイスオープン予定

京都府京都市下京区四条通寺町東入ル2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1F

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 ヨドバシHD池袋ビル 9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F

03-3562-6210

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